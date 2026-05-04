El estado de Nueva York enfrenta un conflicto con el Departamento de Transporte de Estados Unidos que podría impactar en la emisión de licencias de conducir comerciales. La situación surge tras una auditoría federal que detectó irregularidades en miles de permisos vigentes. Según los reportes oficiales, el problema no está en la entrega inicial de licencias, sino en la falta de revocación de permisos que ya no cumplían con los requisitos exigidos, lo que derivó en sanciones económicas para el estado. La revisión federal se centró en licencias de conducir comerciales, utilizadas para conducir camiones, autobuses y otros vehículos de gran porte. En este segmento, se detectaron fallas en el control de elegibilidad de los conductores. Entre los principales puntos señalados se encuentran: Como consecuencia, el gobierno federal decidió retirar fondos por aproximadamente 73 millones de dólares, lo que presiona al estado a modificar sus controles y procesos. Las autoridades estatales deberán endurecer los criterios de validación para evitar nuevas sanciones. Esto implica que: De esta manera, el conflicto abre un nuevo escenario en Nueva York, donde el sistema de licencias deberá ajustarse a las exigencias federales tras la pérdida de fondos y las observaciones detectadas en la auditoría.