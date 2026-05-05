El uso de licencias de conducción extranjeras en Colombia sí está permitido en casos específicos, de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito. La normativa vigente aclara en qué situaciones los extranjeros pueden manejar legalmente dentro del territorio nacional sin necesidad de tramitar una licencia colombiana. Muchas personas que ingresan al país por turismo, negocios o estadías temporales suelen consultar cuáles son las condiciones legales para conducir y qué documentación deben presentar ante las autoridades. Según el artículo 25 del Código Nacional de Tránsito, las licencias expedidas en otro país son válidas en Colombia siempre que estén vigentes y sean utilizadas por turistas o personas en tránsito dentro del territorio nacional. La norma establece que esta autorización aplica durante el tiempo de permanencia autorizado al titular, inicialmente por tres meses prorrogables por un período igual, lo que permite conducir hasta por seis meses. Para hacerlo legalmente, la persona debe portar su documento de identificación válido y la licencia vigente emitida en su país de origen. Las personas extranjeras que permanezcan en Colombia por un período superior al autorizado para turismo o tránsito ya no pueden seguir conduciendo únicamente con la licencia de su país bajo esa excepción. De esta forma, la vigencia de esta licencia queda suspendida por el hecho de no ser ciudadanos. En esos casos, deberán revisar si corresponde realizar trámites adicionales o gestionar una licencia nacional conforme a los requisitos establecidos por las autoridades de tránsito. Estas condiciones específicas según el tipo de permanencia migratoria y el tiempo autorizado son las que pueden dejar sin efecto este documento tan importante. Quienes necesiten tramitar una licencia colombiana por primera vez deben cumplir condiciones establecidas por la normativa nacional. Los conductores de servicio público deben cumplir requisitos adicionales, entre ellos tener 18 años o más y certificaciones complementarias exigidas por el Ministerio de Transporte.