El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) detalla en su sitio web oficial cuáles son las deudas fiscales acumuladas que pueden devenir en una suspensión de la licencia de conducir. De acuerdo con las autoridades, después de una determinada cifra de obligación pendiente, el Departamento de Hacienda puede recomendar la prohibición de uso del carné como castigo consecuente. De acuerdo con lo especificado por el Departamento de Fiscalidad y Finanzas, cuando se tiene una deuda de al menos 10,000 dólares de obligación fiscal atrasada el Departamento de Hacienda está autorizado por ley a suspender el permiso de conducir. Antes de tomar esta medida, las autoridades enviarán un Aviso de Suspensión Propuesta del Permiso de Conducir, otorgando 60 días para que se resuelva el pendiente. “Si no resuelves tu deuda antes de la fecha indicada en la Orden de Suspensión o Revocación, el DMV suspenderá tu permiso de conducir”, se indica. Es posible que exista una exención legal para esta medida cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones En caso de que la licencia haya sido suspendida, cuando la deuda se pague, las autoridades pueden indicar al DMV que levante la sanción.