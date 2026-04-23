El mes de mayo llega con cambios para millones de jubilados y pensionados en la Argentina. El calendario de pagos de ANSES se corre por los feriados nacionales y los haberes suben por el ajuste mensual atado a la inflación. El resultado combina fechas modificadas, montos actualizados y expectativa por la continuidad del bono extraordinario. El viernes 1° de mayo, Día del Trabajador, y el lunes 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo, alteran el ritmo habitual de cobros. Por este motivo, el organismo previsional reordenó las fechas para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. Los haberes previsionales reciben en mayo un incremento del 3,4%, en línea con la inflación de marzo informada por el INDEC. El ajuste responde al esquema de actualización mensual que rige desde 2024 y que busca reducir el impacto de la suba de precios sobre los ingresos. Con este aumento, la jubilación mínima se ubica en $ 393.174,10. Si el Gobierno mantiene el bono extraordinario de $ 70.000, el ingreso total para quienes cobran la mínima alcanza los $ 463.174,10. El refuerzo no se aplica de manera uniforme. ANSES paga el bono de forma proporcional a quienes superan el haber mínimo, hasta llegar al tope fijado para mayo. Con el ajuste del 3,4%, los montos estimados quedan de la siguiente manera: Estos valores surgen de la aplicación directa del índice de precios y no dependen del calendario de pagos. Los feriados nacionales obligan a mover el inicio del cronograma. En mayo, los pagos comienzan más tarde de lo habitual y se extienden hasta fin de mes.