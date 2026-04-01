El Gobierno nacional oficializó el pago de un nuevo bono extraordinario de $ 70.000 para jubilados y pensionados de la ANSES. La medida fue formalizada a través del Decreto 213/2026, publicado en el Boletín Oficial el 1 de abril, y se abonará junto con los haberes de abril. El refuerzo apunta a compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación, mientras continúa vigente el nuevo esquema de actualización mensual de haberes basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en abril un aumento del 2,9% en jubilaciones y pensiones, en línea con la variación del IPC de febrero informada por el INDEC. Con este ajuste, los montos del sistema previsional quedan de la siguiente manera: También se actualizarán otras prestaciones del sistema previsional: Según explicó el organismo previsional, la actualización responde al nuevo esquema de movilidad definido en 2024, que establece ajustes mensuales en función de la inflación. Para más información oficial sobre los aumentos se puede consultar la web de ANSES: https://www.anses.gob.ar/aumentos-por-movilidad-para-jubilaciones-pensiones-y-asignaciones El refuerzo extraordinario no alcanza a todos los beneficiarios del sistema previsional. Está destinado principalmente a quienes perciben ingresos más bajos. Los grupos que recibirán el bono son: En el caso de quienes perciban haberes superiores a la mínima, el bono será proporcional hasta alcanzar el límite fijado por el Gobierno. Con el aumento de abril y el refuerzo extraordinario, los montos finales quedan de la siguiente manera: Para quienes superen el haber mínimo, el bono se reduce de forma proporcional hasta alcanzar ese tope de ingresos. Según lo establecido en el decreto oficial, el bono tendrá carácter no remunerativo, por lo que no sufrirá descuentos ni será tomado en cuenta para otros cálculos previsionales. ANSES confirmó que el cronograma seguirá el esquema habitual según terminación de DNI. Aunque las jubilaciones se actualizan cada mes según la inflación, el monto del bono extraordinario permanece fijo en $ 70.000 desde hace varios meses. Este punto genera cuestionamientos entre especialistas previsionales, que advierten que el refuerzo pierde valor real frente a la suba sostenida de los precios, especialmente en rubros sensibles para los adultos mayores como alimentos y medicamentos. Desde el Gobierno sostienen que el bono funciona como una herramienta complementaria para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables, mientras se consolida el nuevo esquema de movilidad previsional. Para verificar el día exacto de pago, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y revisar la sección de calendario de pagos dentro de su perfil.