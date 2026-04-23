El Certificado Único de Discapacidad es un documento clave que debe ser renovado de forma periódica para mantener su vigencia. Quienes deban tramitar la renovación del CUD deberán tener en cuenta una serie de modificaciones implementadas por la Secretaría de Discapacidad, organismo que asumió las funciones de la anterior Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En 2025 se aplicó una prórroga a los certificados en formato papel y digital cuyos vencimientos estaban previstos para el año pasado. De esta manera, se determinó que todos los Certificados de Discapacidad con fecha de vencimiento entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2025 tendrían una prórroga hasta la misma fecha del 2026. A su vez, cabe recordar que la prórroga no beneficiará a los documentos con fecha de actualización o vencimiento en 2022, 2023 o 2024. La medida tiene como principal objetivo el pleno ejercicio del derecho de las personas con discapacidad y evitar la saturación de turnos. El documento es clave para certificar la condición de los beneficiarios, además de ser indispensable para acceder a las prestaciones que brinda el Estado. Podrá ser solicitado por quienes acrediten problemas de la siguiente índole: Para verificar cada caso, una Junta Evaluadora emitirá el CUD. En caso la documentación no sea suficiente, se podrá solicitar nuevos estudios o informes para completar la evaluación. En este marco, los documentos claves para tramitar el Certificado de Discapacidad son los siguientes: La documentación específica requerida según el tipo de discapacidad puede consultarse en este link. Quienes cuenten con el CUD pueden acceder a una amplia gama de derechos y beneficios reconocidos por el Estado: