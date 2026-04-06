Abril de 2026 trae novedades para el bolsillo de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Debido a los feriados de Semana Santa y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el calendario sufrió modificaciones y postergaciones, iniciando formalmente el próximo 10 de abril. A continuación, el detalle de los nuevos montos y el cronograma completo por terminación de documento. Este mes, todas las prestaciones previsionales reciben un ajuste del 2,9%. Además, se ratificó la continuidad del bono extraordinario de $ 70.000 para quienes perciben haberes mínimos. Es importante tener en cuenta que el bono de $ 70.000 se paga de forma proporcional para aquellos que superan la mínima, hasta alcanzar el tope de $ 450.319,31. Los titulares de asignaciones también verán el impacto del 2,9% de aumento en sus haberes de abril: En cuanto a la Tarjeta Alimentar, ANSES confirmó que los montos se mantienen congelados respecto al mes anterior: $ 52.250 (un hijo), $ 81.936 (dos hijos) y $ 108.062 (tres o más hijos). El cronograma está segmentado por el nivel de ingresos y el último número del DNI: