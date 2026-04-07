El giro de los $ 400.000 millones que hizo el Poder Ejecutivo a 12 provincias se superpone con una caída de la recaudación que hace ocho meses se contrae en términos reales, aunque desaceleró su baja en marzo. La caída de la recaudación del 4,5% en marzo alimentó el recorte de los fondos que se derivan a las provincias de manera automática. La caída de los recaudado a través de IVA y Ganancias se traduce en una merma de los recursos a los gobernadores, porque son más del 90% de los tributos coparticipables. Estos dos tributos son además el 52% de la recaudación, según estimó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) e integran el top 3 de los impuestos que más aportan a las arcas del Estado. Solo en marzo, la recaudación de IVA neto de devoluciones se contrajo 2,6% interanual real, mientras que la de Ganancias lo hizo en un 11,3%. Estos dos explicaron el 65% de la baja registrada en la recaudación en el tercer mes del año. La baja de los ingresos por IVA explicó una pérdida de $ 151.193 millones, poco más de la mitad de lo perdido por retenciones (- $ 275.168 millones), que tuvieron una caída de 35,3% en el mes, explicada por la reducción de la alícuota y el adelanto de exportaciones a raíz la eliminación temporal de las retenciones en septiembre pasado. En el primer trimestre del año, la pérdida de recursos de las provincias, solo por la menor recaudación, fue del 6,5% interanual, mientras que los fondos destinados a la Nación se redujeron en un 8%. Sin embargo, sobre el total, los fondos que se vuelcan a la Nación representan más del doble que lo destinado a provincias. Según el diputado nacional Guillermo Michel, la caída de la recaudación del total de los recursos tributarios de las provincias en términos reales fue del -6,3% en el primer trimestre, lo que implicó una baja de los recursos coparticipados en $1,1 billones. La segunda fuente de recaudación para las provincias, los Ingresos Brutos tuvieron un crecimiento en el primer trimestre del 1,1% real interanual. Esto cobra relevancia, ya que el total 78,7% corresponde a Ingresos Brutos, pero de ese total solo el 37,5% se hace a través de sistemas propios. La situación fiscal de las provincias también se complicó. Según los datos parciales que relevó Politikon Chaco para el cuarto trimestre de 2025, provincias como la Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz, Neuquén y San Juan empeoraron su resultado fiscal en 2025 respecto de 2024. En el caso de la Ciudad, pasó de un resultado primario sobre los ingresos del 5% a -1,3%. Neuquén, la provincia que mostró el mejor desempeño en 2025, recortó su resultado de 9,6% a 2,2%. Las únicas que mejoraron fueron Catamarca, que pasó de -2,1% a 0,6%, Formosa (que se mantuvo en 2,8%) y Tucumán (1,2% a 1,8%). El otro frente de tensión se abre por el tributo estrella en crecimiento: el de los combustibles. La recaudación por este impuesto solo en marzo creció un 35% real interanual y explicó por sí solo el 3,3% de la recaudación. Si bien, ante la explosión del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el Gobierno decidió congelar la actualización del impuesto dado el salto del precio de la nafta en surtidor, el impuesto acumula un alza de más de 300% en dos años. Desde las provincias comenzó una avanzada contra el Gobierno nacional por este impuesto. Es que lo recaudado por combustibles tiene asignación específica: un tercio se destina a la seguridad social, otro tercio a la infraestructura de transporte, un 15% a infraestructura de la vivienda, 10% al Tesoro Nacional, 10% a las provincias, un 4% al fondo para Infraestructura Hídrica y lo restante a la compensación de transporte público. La parálisis de las obras de infraestructura por parte de la Nación y el traslado de obras clave a las provincias levantó los cuestionamientos sobre el destino de los fondos recaudados a través de este impuesto. El intendente de Rosario, Pablo Javkin, propuso que las estaciones de servicio de la ciudad publiquen el desglose del precio final del combustible, discriminando los tributos que lo integran. Según el Gobierno local, el impuesto es el 32% del costo final en surtidor. En los últimos doce meses, la pérdida de recursos de las provincias ayudó a sostener el resultado primario positivo de las arcas nacionales. Según IARAF, las transferencias no automáticas a las provincias tuvieron una contracción del 83% en los últimos doce meses respecto de 2023. Así, estas pasaron a representar el 1,1% del PBI al 0,19%. El segundo componente fue la inversión real directa, con una baja del 73%. En tercer lugar, los programas sociales, con una contracción del 56%. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que trasladaría rutas y obras de infraestructura a las provincias, que cuentan con más recursos que la Nación para sostenerlas. Sin embargo, este margen se contrae. Las empresas del sector advierten que va tienen problemas de pagos por parte de los estados subnacionales.