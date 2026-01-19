El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó las cifras de PBI global para este año y volvió a advertir que, aun con un crecimiento global que se mantiene “relativamente firme”, el balance de riesgos sigue inclinado hacia un escenario más adverso.

También preocupado por las tensiones en la política y la economía global, el Fondo indica que el actual piso de actividad no elimina la exposición a shocks financieros y comerciales. Esto es relevante por la velocidad de transmisión de cualquier fenómeno adverso.

El FMI prevé que la economía mundial se mantenga estable en los próximos dos años, con un crecimiento de 3,3% en 2026 y 3,2% en 2027, prácticamente en línea con el desempeño de 2025. Estados Unidos se ubica por encima del promedio de las economías avanzadas, con una expansión proyectada de 2,4% en 2026 y 2% en 2027, mientras que China desaceleraría gradualmente hacia 4,5% en 2026 y 4% en 2027 .

El puerto de Qingdao, en la provincia de Shandong, en el este de China Fuente: XinHua Li Ziheng

Para Europa, el organismo estima que la eurozona seguirá con un crecimiento moderado, en torno a 1,3% en 2026 y 1,4% en 2027, mientras que América Latina y el Caribe crecería 2,2% en 2026 y repuntaría a 2,7% en 2027 .

En el caso de la Argentina, el FMI proyecta una recuperación con crecimiento de 4,5% en 2025, como señaló la portavoz del organismo sobre la estimación final, y 4% tanto en 2026 como en 2027. Esa cifra no cambia en relación con la medición anterior de octubre.

En el caso de México, hubo impacto de las tensiones comerciales y una política fiscal más dura. Mientras tanto, en Brasil se espera un “crecimiento moderado” del 1,6%, también por la política monetaria contractiva “que se necesita para bajar la inflación”, según explicaron en la conferencia de prensa.

Los riesgos para la economía mundial

El Fondo enfatiza que la economía global logró evitar una desaceleración abrupta -si primaba la guerra de aranceles-, pero lo hizo en un contexto de alta sensibilidad a cambios de expectativas, especialmente cuando los canales financieros amplifican movimientos. El Fondo remarca que ese equilibrio es frágil.

Uno de los focos centrales es el mercado financiero y, en particular, el rol que juega la narrativa en torno a la inteligencia artificial como motor de productividad . El organismo advierte que un giro en esas expectativas podría disparar correcciones abruptas. “Una reevaluación de las expectativas de crecimiento de la productividad en torno a la inteligencia artificial podría llevar a una caída de la inversión y desencadenar una corrección abrupta en los mercados financieros”.

El informe del Foro Económico Mundial presentado la semana pasada habla del riesgo de “burbujas” financieras en ese sentido.

La guerra comercial, un frente abierto

El frente comercial aparece como segundo vector de riesgo. El informe señala que una reactivación de conflictos comerciales mantendría elevada la incertidumbre y afectaría la actividad, a lo que se suman medidas sectoriales que pueden restringir oferta y presionar precios. “Las tensiones comerciales podrían recrudecer, prolongando la incertidumbre y afectando con mayor peso la actividad”.

La dimensión geopolítica completa el cuadro. El FMI advierte que una escalada significativa podría generar shocks negativos de oferta, con disrupciones que impacten tanto en crecimiento como en costos y volatilidad, un combo especialmente sensible para economías emergentes. “Una escalada significativa de las tensiones geopolítica podría desencadenar shocks negativos de oferta sustanciales”.

En un año de elecciones de medio término en Estados Unidos y presidenciales en países relevantes para la Argentina como Brasil, el FMI señala que la incertidumbre política interna tienden a amplificar la cautela de empresas y consumidores y puede debilitar instituciones y credibilidad. “Picos de incertidumbre política interna podrían elevar aún más y ampliar la incertidumbre, afectando el sentimiento y frenando el consumo y la inversión”.

El frente fiscal cierra la lista de riesgos. El Fondo señala que déficits elevados y deuda pública alta pueden presionar las tasas largas y endurecer las condiciones financieras, con el agregado de una mayor dependencia de inversores “sensibles al precio”, lo que eleva el riesgo de dislocaciones. “Déficits fiscales más grandes y deuda pública elevada podrían presionar las tasas de interés de largo plazo y, a su vez, las condiciones financieras más amplias”.

Si los riesgos se materializan, el impacto no sería solo menor crecimiento, sino también mayor volatilidad financiera y presión sobre flujos hacia emergentes, con efectos sobre riesgo y condiciones de financiamiento.