Este lunes, luego de participar de la ceremonia de la firma del acuerdo comercial UE-Mercosur, el presidente Javier Milei partirá rumbo a Europa y regresará a Buenos Aires el viernes 23 de enero para disertar en el Foro Económico de Davos, en Suiza, y mantener una serie de reuniones con empresarios, inversores y líderes mundiales.

Fuentes del Gobierno confirmaron a El Cronista que el mandatario argentino estará la semana entera de viaje, aunque su discurso está previsto para el miércoles 21 a las 15.45 (Hora Central Europea) , las 11.45 en Argentina. Según el cronograma, el discurso de Milei será una hora después del presidente estadounidense, Donald Trump , que disertará a las 14.30 de ese mismo día.

La presencia del jefe de Estado norteamericano, que viajará con una delegación importante que incluye al secretario de Tesoro Scott Bessent y al secretario de Estado Marco Rubio, será la actividad central de la semana, ya que se da en el medio de la intervención de Venezuela -que tendrá panel propio en Davos- y en plena tensión en Medio Oriente.

La Casa Rosada se esfuerza por mostrarse alineada con Washington y maneja con extremo hermetismo la posibilidad de que ambos mandatarios mantengan una bilateral. Hasta ahora ninguna fuente se atrevió a confirmarlo por miedo a que no suceda, aunque en el Gobierno dejaron entrever el deseo de que ese encuentro se lleve adelante.

En este contexto es que el mandatario argentino buscará reafirmar su compromiso contra la “agenda woke” en Occidente, que causó polémica durante su disertación en la reunión anual de 2025. En esta edición, se espera que Milei vuelva a apoyarse en esta narrativa para presentarse en alineamiento total con el gobierno de Trump.

“El modelo de la libertad, volver a abrazar las ideas de la libertad, volver al liberalismo. Eso es lo que estamos haciendo en Argentina, eso es lo que confío que el presidente Trump hará en esta nueva Norteamérica, y es lo que invitamos a hacer a todas las grandes naciones del mundo libres que pretenden frenar a tiempo lo que, a todas las luces, es un sendero que conduce a la catástrofe", había dicho Milei en el evento anual del 2025.

Caputo, Karina y Javier Milei, con Trump

El jefe de Estado estará acompañado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el de Desregulación, Federico Sturzenegger, mientras que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como contó El Cronista, se quedará en Buenos Aires para monitorear las negociaciones por la reforma laboral.

Según precisaron las fuentes, se prevé que las reuniones de Milei comiencen ya el martes , cuando se reunirá con emprendedores destacados. Además, el miércoles Milei también tendrá un encuentro con los CEO de Bancos Mundiales. Algunos actos clave del foro son: Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan Chase; Larry Fink, CEO de BlackRock; David M. Solomon, CEO de Goldman Sachs; Brian Moynihan, CEO de Bank of America; Onur Genç, CEO de BBVA; Héctor Grisi, CEO de Santander.

Entre los invitados, también estarán presentes el presidente Isaac Herzog, presidente de Israel; Volodímir Zelenski, el presidente de Ucrania; Emmanuel Macron, presidente de Francia; Pedro Sánchez, el presidente del Consejo de Gobierno de España; y Kyriakos Mitsotakis, Primer Ministro de Grecia, entre otros líderes mundiales.

Otro detalle no menor es que, como contó este medio, también está previsto que Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), forme parte del evento. El organismo deberá realizar otra revisión del programa durante el mes de febrero, con el Presupuesto 2026 de Milei aprobado y la reforma laboral en marcha.