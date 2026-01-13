El presidente Javier Milei participará por tercera vez consecutiva en la reunión anual en Davos, Suiza, del Foro Económico Mundial (WEF). El plato fuerte será la presencia del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, que irá con una nutrida delegación que incluye al secretario de Tesoro Scott Bessent y al secretario de Estado Marco Rubio, según confirmaron los organizadores.

“ América Latina contará con una participación significativa ”, aseguró Borge Brende, presidente y CEO del WEF. En ese capítulo, destacó el regreso de Milei al foro en el Cantón de los Grisones suizo, mientras que también estarán entre otros el presidente de Colombia, Gustavo Petro , y el mandatario de Ecuador Daniel Noboa .

En ese marco, “se prevén debates sobre la situación en Venezuela” y el vínculo entre América Latina, Europa y otras regiones, en un foro que buscará impulsar el diálogo político y económico en un escenario global cada vez más fragmentado, según explicó el directivo del Foro.

La delegación argentina, con invitado especial

El mandatario argentino viajará acompañado por la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. Pero uno que podría sumarse a la delegación es el ministro de Eocnomía Luis Caputo, no sólo por la presencia de Bessent sino también la de Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que Argentina tiene una revision pendiente en el marco de su programa Extended Fund Facility.

Entre las bilaterales que se plantean están la posibilidad de un encuentro tanto con EE.UU. como con el FMI.

El Foro Económico Mundial le extendió una invitación especial a Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, para hablar de los cambios de normativa en la Argentina en el marco de la política de la “motosierra”.

Uno de los ejes principales del diálogo que se busca implementar en Davos será la “creciente competencia geopolítica y geoeconómica”. Allí el Foro Económico Mundial pondrá bajo la lupa los avances y tensiones en la relación entre el Mercosur y la Unión Europea, como parte de la redefinición de las reglas del comercio global. Al presentar la agenda del encuentro, Brende indicó que en Davos estarán presentes los “protagonistas relevantes de los últimos desarrollos entre el Mercosur y la Unión Europea”, en medio de un escenario internacional más fragmentado y competitivo.

Por otra parte, Milei tiene previsto participar de una nueva edición de las reuniones en la Bloomberg House, un espacio donde se prevé -como hizo el año pasado- volverá a hablar de la economía argentina, además de repetir un almuerzo con empresarios e inversores, mientras que en el escenario principal del foro el año pasado optó por un mensaje de fuerte impronta libertaria y “anti-woke”, contra la agenda progresista global.

Davos tendrá este año una participación récord, con más de 3000 líderes de 130 países, entre ellos una cifra histórica de jefes de Estado y de Gobierno. Según los organizadores, ya están confirmados 64 mandatarios, un número que sigue en aumento y que incluye a seis de los siete líderes del G7, un hecho inédito para el encuentro. A esto se suma una presencia sin precedentes de dirigentes de economías emergentes, lo que refuerza el perfil global del evento.

El sector empresarial también tendrá un rol central, con la asistencia de unos 1700 referentes del mundo de los negocios, entre ellos 850 CEOs y presidentes de las principales compañías del planeta. En paralelo, Davos reunirá a más de 60 ministros de Economía y Finanzas, además de gobernadores de bancos centrales y economistas de primer nivel, con el foco puesto en cómo reactivar el crecimiento global. También participarán más de 30 ministros de Comercio y una cifra similar de cancilleres, en un contexto marcado por la incertidumbre comercial y las tensiones geopolíticas.

En materia tecnológica, el foro contará con una fuerte presencia de los principales líderes del sector. Estarán presentes figuras como Jensen Huang, CEO de NVIDIA, y Satya Nadella, CEO de Microsoft, junto a innovadores y socios tecnológicos, en un momento en el que las inversiones en tecnologías de frontera aparecen como uno de los principales motores de crecimiento y productividad a nivel global.

Por regiones, Estados Unidos —que representa cerca del 27% del PBI mundial— tendrá “una delegación sin precedentes, encabezada por el presidente Donald Trump, junto a cinco secretarios, legisladores de ambos partidos y gobernadores”, detalló Brende.

China, la segunda mayor economía del mundo, estará representada por una numerosa delegación liderada por el viceprimer ministro He, responsable del área económica y comercial. Asia, que ya concentra cerca del 50% del PBI global, también tendrá una presencia destacada, con líderes y delegaciones de Indonesia, Pakistán, India y otras economías clave.

Europa tendrá un papel central, con la participación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la apertura del foro, además de numerosos comisarios y prácticamente todos los líderes del continente. En ese marco, el conflicto en Ucrania volverá a ocupar un lugar destacado: el presidente Volodimir Zelenski participará del encuentro, cuando se cumplen casi cuatro años del inicio de la guerra.

La agenda de Medio Oriente incluirá debates sobre la situación en Irán, Gaza y la estabilidad regional. Asistirán, entre otros, el primer ministro del Líbano, el presidente de Siria, autoridades de Jordania y Qatar, y fuertes delegaciones de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos. África también tendrá una presencia relevante, con cerca de diez jefes de Estado y de Gobierno y el titular de la Unión Africana, en discusiones vinculadas al desarrollo, el comercio y el crecimiento demográfico.