El dólar presenta una cotización de 17.51 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 10 de julio de 2026, cifras que muestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.22%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.54 pesos y un mínimo de 17.5 pesos.

En la última semana, la cotización del dólar aumentó 0.18%, mientras que en el último año registró -6.20%, señalando un repunte reciente en contraste con una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar registró seis avances y cuatro retrocesos con comportamiento intermitente; cerró con dos caídas consecutivas, lo que sugiere un sesgo alcista moderado con señales recientes de corrección.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.12%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual es del 7.57%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva en comparación con los días pasados, reflejando un aumento en su valor. Esto se determina porque el dato de 2 es mayor que -1, lo que indica que los últimos días han tenido un desempeño favorable.

Además, el análisis sugiere que esta tendencia al alza podría estar influenciada por factores económicos locales que fomentan la confianza en la moneda.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.