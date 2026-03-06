El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este viernes el IPI manufacturero y los datos de la construcción de enero, que presentaron datos mixtos que pueden ser considerados positivos para el Gobierno. Según el organismo estadístico, la actividad industrial mostró una caída de 3,2% respecto a igual mes de 2025. Sin embargo, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 3,1% respecto al mes anterior. En tanto, el índice serie tendencia-ciclo registra una suba de 0,8% respecto al mes anterior. Diez de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Maquinaria y equipo”, 20,2%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 25,7%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 20,6%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 22,1%. También cayeron “Productos de caucho y plástico”, 8,0%; “Productos de metal”, 8,0%; “Productos textiles”, 23,9%; “Alimentos y bebidas”, 0,7%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 5,0%; y “Otro equipo de transporte”, 8,4%. Por otra parte, se observan incidencias positivas en “Sustancias y productos químicos”, 7,2%; “Productos minerales no metálicos”, 4,3%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 2,2%; “Productos de tabaco”, 2,5%; “Madera, papel, edición e impresión”, 0,2%; e “Industrias metálicas básicas”, 0,2%. La construcción, en tanto, reflejó un aumento de 1,2% respecto a igual mes de 2025, y el índice de la serie desestacionalizada muestra una "variación positiva cercana a cero" respecto al mes anterior. Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en enero de 2026 muestran, con relación a igual mes del año anterior, subas de 60,5% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 16,9% en hormigón elaborado; 15,8% en artículos sanitarios de cerámica; 11,7% en placas de yeso; y 10,5% en pinturas para construcción. Mientras tanto, se observan bajas de 15,0% en cales; 14,9% en ladrillos huecos; 13,3% en mosaicos graníticos y calcáreos; 10,0% en hierro redondo y aceros para la construcción; 9,6% en pisos y revestimientos cerámicos; 9,3% en yeso; 5,3% en cemento portland; y 4,1% en asfalto. Como complemento de los datos del ISAC, se publica información sobre los puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción en el sector privado. La información se refiere a puestos de trabajo sobre los que se efectúan aportes y contribuciones al sistema previsional. En diciembre de 2025 este indicador registró una suba de 3,3% con respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado enero-diciembre de 2025, este indicador presentó una baja de 0,3% con respecto al mismo período del año anterior.