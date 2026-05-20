En esta noticia Estrategia con tres aristas

La Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP) renovó su consejo directivo, liderado por José María Zertuche, quien sucede en el cargo a Pablo Coballasi. La nueva hoja de ruta incluye inversiones por u$s 7,000 millones de dólares para el 2026 y el objetivo de profundizar en la agenda institucional construida a lo largo de tres décadas.

De acuerdo con Zertuche, la industria se encuentra en un nivel de madurez donde los siguientes pasos exigen un alto nivel de disciplina y ejecución.

“Lo que yo asumo hoy no es un cargo nuevo, es realmente la continuación de un trabajo dedicado de tres décadas de quienes participamos en esta industria por profesionalizar, institucionalizar el capital privado en México”, dijo Zertuche en una reunión con medios de comunicación.

Zertuche estuvo acompañado por Veronique Billia, directora general de la AMEXCAP y su antecesor, Pablo Coballasi. Los directivos destacaron que en los últimos cinco años, la industria ha desplegado de manera directa aproximadamente u$s 35,900 millones de dólares en el país. Sólo en 2025, se invirtieron u$s 5,000 millones.

Los recursos se canalizan principalmente en seis vertientes de inversión: capital emprendedor, capital de crecimiento, crédito privado, bienes raíces, infraestructura y energía, y family offices.

Estrategia con tres aristas

El presidente de la AMEXCAP –que agrupa a más de 100 fondos de capital privado que han desplegado en inversión alrededor de u$s 89,000 millones en México, desde 2003– declaró que hay tres prioridades estratégicas para el periodo 2026-2028

La primera es institucionalizarse como una contraparte rigurosa, leal y clara frente a autoridades, inversionistas y aliados estratégicos del país. Esto implica fortalecer la capacidad técnica de la asociación, ampliar su voz pública y asegurar un gobierno corporativo de alto nivel.

La segunda es la profesionalización, es decir, desarrollar estándares de gobierno corporativo, prácticas codificadas y una transparencia creciente. El objetivo es elevar y codificar estos estándares para que ostentarse como miembro de la AMEXCAP signifique el cumplimiento de "criterios verificables de profesionalismo".

Y, por último, el desarrollo de fuentes de financiamiento. Zertuche dijo que es necesario profundizar el diálogo con inversionistas institucionales (tanto globales como locales) y explorar nuevos segmentos y participantes que inviertan en el sector.

Esto es relevante para el desarrollo económico del país, considerando que, “[el capital privado] invierte en muchos en muchos casos donde otros inversionistas no llegan. Invertimos en empresas medianas, en pymes, en proyectos de infraestructura, en en proyectos de con un nivel de riesgo digamos distinto al que al que hoy otros inversionistas acceden”, concluyó Zertuche.