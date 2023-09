Bono ANSES para trabajadores informales: cuándo empieza la inscripción, requisitos y cómo pedir el "nuevo IFE"

Este miércoles por la tarde abrirá la inscripción para solicitar el nuevo bono para trabajadores informales, similar al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) abonado durante la pandemia a los sectores vulnerables.

Este nuevo refuerzo de ingresos que sumará $ 94.000 entre octubre y noviembre fue anunciado ayer por Sergio Massa, ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, y la titular de ANSES, Fernanda Raverta.

El bono para trabajadores no registrados se pagará en dos cuotas de $ 47.000 cada una -el monto de la canasta básica- entre octubre y noviembre, y se espera que beneficie a casi 3 millones de argentinos por "fuera del sistema económico formal", tal como remarcó Massa.

Esta medida se enmarca en el paquete de asistencias que el Gobierno dispuso en las últimas semanas, con amplios beneficios a jubilados y pensionados, trabajadores, PyMEs y contribuyentes para alivianar los efectos de la aceleración inflacionaria y la devaluación posPASO sobre los bolsillos.

El refuerzo anunciado el martes estará destinado a trabajadores informales de entre 18 y 64 años de edad que no cuenten con ingresos registrados y que no perciban asistencia económica del Estado, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), las Becas Progresar o el Potenciar Trabajo.

Se trata de un sector de la población que no había sido alcanzado por las medidas económicas dispuestas en las últimas semanas para atenuar el impacto de la devaluación de agosto.

Nuevo IFE ANSES: cómo anotarme para cobrar en octubre

A partir de este miércoles a las 14 horas, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abrirá la inscripción para el refuerzo de ingresos para trabajadores informales.

Aunque esta permanecerá abierta durante todo octubre en la página oficial de ANSES, se podrá realizar únicamente de 14 a 22 horas de forma 100% online a través de Mi ANSES, ya sea por web o en la aplicación móvil.

El bono para trabajadores no registrados se pagará en dos cuotas de $ 47.000 cada una.

Dado que el primer pago de este refuerzo se realizará el próximo lunes 9 de octubre, quienes apunten a cobrar en fecha podrán hacerlo inscribiéndose a través del sitio de ANSES con el CBU de la cuenta bancaria personal donde se recibirá el bono. El paso a paso:

Contar con Clave de la Seguridad Social: en caso de no tener, se puede crear desde la computadora o celular. Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social Elegir la opción 'Refuerzo para trabajadores informales': también se puede hacer desde el celular descargando la app mi ANSES Solicitar el refuerzo a través del aplicativo online

"Vas a tener que ingresar una CBU a tu nombre donde querés recibir el refuerzo", remarca ANSES, y aclara que "no vas a poder ingresar cuentas de billeteras virtuales o CVU".

Finalmente, si el refuerzo fue aprobado, se podrá conocer la fecha de cobro en anses.gob.ar. El calendario de pagos comenzará a partir del 9/10.

Nuevo IFE ANSES: todos los requisitos para cobrar

Para acceder al refuerzo, las personas no deberán tener trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares); jubilación o pensión; AUH, AUE, Asignaciones familiares o Progresar; planes sociales (por ejemplo, Potenciar Trabajo); ni prestación por desempleo.

Además, Anses realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial (consumo, bienes, cobertura de salud, etc.) de los solicitantes, para evitar que accedan a éste personas que no cumplen con los requisitos.

También será necesario contar con, al menos, dos años de residencia permanente en la Argentina, no contar con cobertura de salud; no tener registrados a su nombre automóviles de menos de 10 años de antigüedad (no aplica a motocicletas), inmuebles, aeronaves o embarcaciones; no tener consumos o acreditaciones con tarjeta de débito y billeteras virtuales iguales o mayores a $ 90.000 en los meses de junio y julio 2023, o con tarjeta de crédito iguales o mayores a $ 120.000 (sumados entre junio y julio); ni haber operado activos financieros ni moneda extranjera en los últimos seis meses, o tener plazos fijos durante el período de junio o julio de 2023.

Por último, en caso de personas de entre 18 y 24 años sin hijos a cargo o cónyuge, se evaluará el grupo familiar, que no deberán contar con ingresos iguales o superiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles o haber comprado activos financieros (bonos, acciones) o moneda extranjera ni tener plazos fijos.