El Gobierno nacional puso en marcha la convocatoria 2026 del Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. La medida fue oficializada este martes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 159/2026 de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano. La normativa habilita la inscripción al programa, define el esquema operativo para este año y fija fechas clave para anotarse, en el marco del reglamento aprobado este mes junto con las Bases y Condiciones de la convocatoria. Además, establece los criterios y procedimientos que regirán la adjudicación del beneficio. El programa mantiene un cupo de hasta 36.000 becas y está dirigido a estudiantes de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y científico del país, como energía, tecnología, logística y ciencias aplicadas. La iniciativa apunta a jóvenes de bajos ingresos que cursan en universidades públicas y busca fortalecer su continuidad académica. Con este esquema ya vigente, quienes cumplan con los requisitos deberán completar la inscripción dentro de las fechas previstas para acceder al beneficio. Una de las principales definiciones de la nueva resolución es que fija un cronograma concreto para la inscripción, que ya comenzó y tiene fechas límite diferenciadas según el tipo de postulante. Según la normativa, el calendario es el siguiente: En paralelo, las Bases y Condiciones precisan que la inscripción para nuevos postulantes comenzó el 16 de marzo y que el plazo podría extenderse de manera excepcional hasta el 13 de abril si así lo dispone la autoridad educativa. El trámite se realiza de forma online a través de la plataforma oficial del programa y requiere validar la identidad con una cuenta de Mi Argentina. El proceso de inscripción es completamente digital y se realiza a través del sitio oficial del programa durante el período vigente. Para completar la solicitud, los aspirantes deben seguir estos pasos: El sistema permite realizar la inscripción durante toda la ventana habilitada, pero no se aceptan postulaciones fuera de término. El perfil de los beneficiarios se mantiene en línea con convocatorias anteriores, aunque las Bases y Condiciones actualizan y precisan los criterios para esta edición. El programa está dirigido a: También se contemplan grupos priorizados, como personas con discapacidad o quienes integran hogares monoparentales, que pueden tener condiciones diferenciales en la evaluación. En cuanto al beneficio económico, el monto mensual fue confirmado en $ 81.685 para esta convocatoria. El pago se extiende por 12 meses para quienes ingresan en la primera adjudicación, mientras que quienes acceden por lista de espera podrán percibirlo durante seis meses. La Resolución 159/2026 también ratifica que el programa contará con un cupo máximo de 36.000 becas para todo el país. Además, se actualizó la lista de carreras e instituciones alcanzadas, incorporando modificaciones en función de la oferta académica vigente. El programa prioriza especialmente áreas consideradas estratégicas para el desarrollo económico. Entre las principales áreas incluidas se destacan: