Este domingo, en el marco de las relaciones estrechas entre el gobierno libertario y la administración de Donald Trump, arribó al país una comitiva de legisladores estadounidenses con destino a Ushuaia. Representantes del comité de Energía y Comercio de Estados Unidos llegaron al sur patagónico con una agenda reservada. Qué se sabe hasta ahora acorde a lo que pudo reconstruir El Cronista .

Tierra del Fuego es una provincia enfrentada con el gobierno de Javier Milei y ya la semana pasada cuestionó la intervención del puerto de Ushuaia. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) adoptó esa decisión por 12 meses alegando “graves irregularidades financieras, desvíos de fondos” y serios problemas en la infraestructura que ponen en riesgo la seguridad operativa.

La medida estará vigente hasta que el gobierno provincial de Tierra del Fuego solucione las deficiencias identificadas.

Asimismo, es el mismo lugar donde el Gobierno nacional confirmó en un primer momento que pondría una base militar con Estados Unidos, para luego desmentirlo. De ahí que cualquier presencia militar proveniente de ese país -ya hubo dos visitas del Comando Sur en lo que va de la gestión libertaria- es decodificada bajo ese prisma por la oposición nacional y el oficialismo provincial.

El avión oficial del gobierno de los Estados Unidos se encuentra actualmente en la ciudad de Ushuaia. Se trata de un Boeing C-40, variante militar del Boeing 737-700, perteneciente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF), con matrícula 50730, visible en la cola de la aeronave debajo de la bandera estadounidense.

La comitiva hizo primero una escala en San Juan, la capital de Puerto Rico, para posteriormente hacer una parada en la Ciudad de Buenos Aires y el 25 de enero llegar a Ushuaia. Desde la Cancillería descartaron comentar al respecto y redirigieron la pregunta de El Cronista a la embajada de Estados Unidos.

Desde las oficinas de la representación estadounidense en Buenos Aires aseguraron en diálogo con este medio que se trató de una delegación bipartidaria de miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de EE. UU. visita argentina.

“La visita incluye reuniones con funcionarios gubernamentales y actores clave para abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica”, aseguraron desde la Embajada norteamericana.

Por otro lado, voces allegadas al Ministerio de Defensa indicaron a El Cronista que los congresistas “ vinieron a entrevistarse con el intendente de Ushuaia ”. “No usaron la base que tiene la Armada en Ushuaia”, informaron a El Cronista y descartaron que haya anomalías en la aeronave.

“Incluso hasta tiene permiso de sobrevuelo del COCAES. El avión tiene previsto ir a Neuquén y desde allí a Aeroparque. El 29 vuelve a USA. Está todo en regla”, sostuvieron voces de las oficinas de Carlos Presti. El COCAES es el Comando Conjunto Aeroespacial que regula el espacio aéreo argentino.

Un punto clave es que voces allegadas a la administración del intendente Walter Vuoto negaron rotundamente que el intendente de Ushuaia se haya reunido con la comitiva.

Además, agregaron que el funcionario no se encuentra siquiera en la isla sino de vacaciones. Por lo tanto, no podría haber participado de ninguna reunión.

En dicha provincia, relacionan la creciente intención de Trump de dominar los polos y el comercio internacional con la creciente llegada de norteamericanos a la provincia. De hecho, lo relacionan con la reciente decisión nacional sobre el puerto local: aseguran que la misma madrugada en la que se notificó la intervención, ya había presencia de las Fuerzas Federales a través de Prefectura en el puerto.

Ya el año pasado, el exjefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, desembarcó en la Ciudad y aseguró que trabajaría estrechamente con el gobierno Argentino. Un año antes, lo había hecho su predecesora, general Laura Richardson, en un acto en conjunto con Milei en la madrugada. Aún no pisó el lugar el actual jefe interino, el general Evan Pettus.

Desde la administración libertaria no tienen una respuesta cerrada al respecto, El Cronista consultó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) al respecto y al momento del cierre de esta nota no recibió respuesta.

Fuentes del gobierno ushuaiense indicaron a El Cronista que esta noche los norteamericanos habrían invitado personas que responden al Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET) y a la Universidad de Tierra del Fuego (UNTDF).

El CADIC estudian temas transversales, en consonancia con la agenda científica y política global, tales como: Cambio Climático, Conectividad entre los Ecosistemas Marinos y Terrestres, Conexiones entre la Región Subantártica y Antártida y la Dimensión Humana de los Problemas Ambientales .

“Entre otros temas tratarían manejo del relleno sanitario”, concluyeron.