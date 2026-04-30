Los niños que crecieron en los años 70 sin actividades programadas, sin juegos organizados y con supervisión parental mínima desarrollaron habilidades psicológicas que la ciencia recién comenzó a medir décadas después. Según investigaciones del Boston College y la Universidad Estatal de San Diego, esa generación fue la última en vivir una infancia libre en su forma más completa. Esa libertad no era descuido. Era el entorno donde los niños aprendían a tomar decisiones, resolver conflictos y desarrollar lo que la psicología llama locus de control interno: la convicción de que las propias acciones tienen consecuencias reales. El psicólogo evolutivo Peter Gray, del Boston College, documentó en el American Journal of Play una caída sostenida en el juego no estructurado desde los años 60, paralela a un aumento de ansiedad, depresión e impotencia en niños y adolescentes. Su argumento es funcional: el juego libre era el mecanismo por el cual los niños aprendían a regularse, negociar y recuperarse del fracaso —habilidades que ningún entorno estructurado puede construir por ellos. Un metaanálisis de Jean Twenge en la Universidad Estatal de San Diego confirmó el impacto. Entre 1960 y 2002, los jóvenes estadounidenses se desplazaron masivamente hacia un locus de control externo: en 2002, el joven promedio era más externo que el 80% de sus pares de los años 60. Ese cambio generacional correlacionó directamente con el alza en ansiedad y depresión. Sin actividades programadas ni supervisión constante, los niños de los 70 se aburrían, negociaban sus propias reglas y resolvían conflictos sin adultos que intervinieran. Eso construía tolerancia a la incertidumbre y sentido de agencia —dos de los factores más protectores frente a la ansiedad adulta. El cambio no llegó por descuido parental. Desde fines de los 70 se instaló la idea de que una infancia productiva era una infancia con agenda. Sin saberlo, ese modelo le quitó al niño la titularidad de su propio día —y con ella, el espacio donde se forjaban las capacidades que ninguna clase extracurricular puede reemplazar.