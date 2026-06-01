El Banco Provincia lanzó una nueva ronda de licitaciones para desprenderse de 24 inmuebles distribuidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La apertura de sobres está fijada para el domingo 8 de junio de 2026 y el acto central tendrá lugar en las oficinas de Guanahani 580, tercer nivel, núcleo A, en CABA. Las propiedades ubicadas en el interior bonaerense se resolverán de manera descentralizada, en las sucursales locales correspondientes.

La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial: toda la documentación —pliegos, imágenes, valores de referencia y datos de contacto— está disponible en www.bancoprovincia.com.ar/inmuebles.

¿Qué tipo de inmuebles incluye la licitación del Banco Provincia?

La oferta es variada: casas unifamiliares, departamentos con cochera, locales comerciales, terrenos, una unidad productiva y hasta un edificio corporativo de gran envergadura. Los precios arrancan desde los $ 10.450.000 (un lote en El Triunfo) y escalan hasta los $ 3.150.000.000 por un inmueble en el barrio porteño de Monserrat.

Este mecanismo de venta por licitación pública —habitual en entidades bancarias públicas para garantizar transparencia— permite que cualquier interesado presente una oferta, siempre que cumpla las condiciones del pliego correspondiente. A diferencia de una subasta judicial, en este proceso el banco establece un precio de referencia, pero admite ofertas competitivas por sobre ese piso.

Banco Provincia subasta 24 inmuebles en Buenos Aires: casas, locales y terrenos desde $ 10 millones (Fuente: Archivo).

Las propiedades disponibles, localidad por localidad

CABA

La mayor concentración de unidades de alto valor se encuentra en la ciudad de Buenos Aires:

Balcarce 302 (Monserrat): inmueble corporativo desarrollado en subsuelo, planta baja y dos niveles superiores, con 4.395 m² cubiertos sobre un terreno de 1.613 m². Valor de referencia: $ 3.150.000.000 . Es, por lejos, el activo más significativo de la licitación.

Vallejos 3126/8, Piso 2, Depto. B: semipiso de 4 ambientes con pequeña dependencia, ubicado al contrafrente. 111 m² cubiertos más balcón de casi 10 m². Precio: $ 284.000.000 .

Acevedo 421/427, Piso 3, Depto. D: departamento de 4 ambientes con cochera en subsuelo y baulera. Superficie total de la unidad funcional: 83,94 m². Valor: $ 287.000.000 .

Acevedo 421/427, Piso 3, Depto. C: unidad de 3 ambientes, 62 m² cubiertos más balcón de 6,6 m², cochera y baulera. Precio: $ 235.000.000 .

Av. Asamblea 819/821/827, Piso 8, Depto. B: vivienda unifamiliar con baulera en azotea, tres habitaciones y balcón. Precio: $ 196.000.000.

Gran Buenos Aires

Santos Lugares (Neuquén 3743): casa sobre lote propio, 216 m² cubiertos, a tres cuadras del centro. Precio: $ 154.000.000 .

General Pacheco (Cnel. Vilela s/n): vivienda modesta de planta baja, mampostería revocada y techo a dos aguas. Precio: $ 123.200.000 .

San Martín (Caseros 2191, Piso 5, Dpto. 2): departamento en edificio de perímetro libre con subsuelo, planta baja y nueve pisos. Precio: $ 92.950.000 .

City Bell (Calle 471, N° 1309/11): vivienda unifamiliar en PH, planta baja, 3 dormitorios (uno en suite), cochera y lavadero. Precio: $ 94.000.000 .

Caseros (Fray Mamerto Esquiú 4567): PH de dos plantas, superficie total de 171 m². Precio: $ 65.300.000 .

Caseros (Av. Mitre 5754/5756): vivienda en PH al contrafrente, acceso por pasillo lateral, cocina-comedor-baño-dormitorio y dos patios. Precio: $ 52.000.000 .

Monte Chingolo (Gral. Guido 3343): dos parcelas independientes (N° 8 y N° 9) de 433 m² cada una, actualmente baldías. Precio por unidad: $ 96.800.000 .

Quilmes (Av. H. Irigoyen 568/74, Local 193): local interno de 24 m² en entrepiso de la galería Colón. Precio: $ 14.500.000 .

Villa Soldati (Husares 1550): casa de planta baja sobre lote de 233 m², con 82 m² cubiertos. Precio: $ 60.500.000.

Interior bonaerense

Mar del Plata (Las Heras 2582): local comercial en planta baja y subsuelo de un edificio residencial de 8 pisos, sobre 537 m² totales. Precio: $ 150.000.000 .

Mar del Plata (Reforma Universitaria 39): terreno, precio: $ 413.000.000 .

Mar del Plata (Magallanes 10228): lote de 233 m² con frente a calle de tierra. Precio: $ 13.900.000 .

La Plata (Calle 75, N° 826): casa con living, 2 dormitorios, baño, cocina-comedor, patio, lavadero, parrilla y pileta. Precio: $ 63.800.000 .

Alejandro Korn (Florida 349): vivienda de planta baja, 5 ambientes, 131 m² cubiertos sobre terreno de 375 m², con paso lateral y fondo. Precio: $ 60.330.000 .

General Arenales (Av. Centenario s/n): unidad productiva para cría de animales, techo parabólico y piso de cemento. Precio: $ 33.000.000 .

Salto (Piedras 612): vivienda. Precio: $ 36.300.000 .

San Clemente del Tuyú (Calle 63, N° 180): cochera cubierta N° 7 en subsuelo del edificio Ondina IV, 2,22 m² de ancho. Precio: $ 11.800.000 .

El Triunfo (Sportaro s/n): lote irregular de 800 m² con servicios de agua y luz. La unidad más económica del lote, a $ 10.450.000.

¿Cómo participar de la licitación?

Los interesados deben ingresar a bancoprovincia.com.ar/inmuebles para descargar los pliegos individuales de cada propiedad —cada bien tiene su propio número de licitación— y tomar contacto con el equipo de comercialización del banco. Las ofertas deben presentarse antes del 8 de junio de 2026.

Vale recordar que el precio publicado es un valor de referencia, no un precio fijo. El mecanismo licitatorio permite que la adjudicación recaiga en la oferta económicamente más conveniente para la entidad. Según comunicó el banco, esta convocatoria forma parte de una estrategia de desinversión inmobiliaria que prevé nuevas etapas en los próximos meses.