El encarecimiento de los alquileres y el aumento de los costes de construcción han transformado la compra de una vivienda en un desafío creciente para numerosas familias en España.

En este contexto, los inmuebles listos para remodelar emergen como una alternativa digna de consideración: suelen ofrecer precios inferiores al mercado y, en muchos casos, facilidades de financiación directa a través de la entidad correspondiente. Adicionalmente, si se lleva a cabo el trabajo necesario, pueden representar una inversión a largo plazo al aumentar su valor.

Este es precisamente el caso de la vivienda que Idealista tiene a la venta a través de su portal web. Se trata de una casa adosada de dos plantas y 157 metros cuadrados situada en Cherín, localidad del Ugíjar, en la provincia de Granada, que se encuentra disponible por 24.300 euros, un precio que la posiciona como una de las ofertas más atractivas para remodelar.

La publicación de la casa ofrecida por Idealista. Captura de pantalla

descubre la casa de 157 metros a la venta por menos de 25000 euros

La propiedad se articula en un salón-comedor que incluye chimenea, una cocina independiente, tres dormitorios y dos baños, lo cual le confiere una superficie y distribución comúnmente relacionadas con precios mucho más elevados.

Su localización en el centro urbano de Cherín le proporciona acceso inmediato a la carretera A-348, la principal vía de comunicación de la zona, así como a servicios básicos en el entorno inmediato: supermercados, restaurantes, comercios, instalaciones deportivas municipales, un colegio de enseñanza primaria y oficinas bancarias.

El Centro de Salud de Ugíjar se halla en las proximidades y la localidad cuenta con un servicio de autobús interurbano que proporciona conexiones regulares hacia Ugíjar y otros municipios de la Alpujarra Granadina. En cuanto a patrimonio, resalta la Iglesia de San Bartolomé, un hito cultural del municipio.

Existen consideraciones significativas a tener en cuenta: la ficha del inmueble señala que se trata de una vivienda de segunda mano en un estado general aceptable, pero que requiere reformas antes de poder ser habitada. Esto implica que al coste de adquisición se deberá añadir la inversión necesaria para la rehabilitación, así como los gastos vinculados a la transacción: impuestos, notaría y registro. Para más información clic aquí.

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Casas económicas en España disponibles para remodelar

Esta vivienda de Ugíjar no es un caso aislado dentro del catálogo de casas ofrecidas a la venta. La plataforma de CaixaBank, Building Center, ofrece habitualmente inmuebles a precios reducidos en distintos puntos de España, resultado de carteras de activos procedentes de ejecuciones hipotecarias y procesos de desinversión.

Algunas de las opciones disponibles actualmente incluyen un piso con 3 habitaciones en Macael (Almería) por 49.500 euros, una vivienda con 2 dormitorios en Almendralejo (Badajoz) por 34.000 euros, una casa con 6 habitaciones en Salinas de Oro (Navarra) por 31.650 euros o un piso con 2 dormitorios en Cenicero (La Rioja) por 22.080 euros.

Inmuebles bancarios: oportunidad clave en el mercado actual

La adquisición de inmuebles provenientes de carteras bancarias posee ventajas y desventajas evidentes. Entre las ventajas, el costo generalmente se encuentra por debajo del valor de mercado de la región y la entidad bancaria puede ofrecer condiciones de financiación favorables. Entre las desventajas, muchas de estas propiedades requieren trabajos de acondicionamiento y su localización en áreas rurales o semirurales no siempre se adapta a las necesidades del comprador.

En el caso de la vivienda en Ugíjar, el precio de 105 euros por metro cuadrado es considerablemente inferior a cualquier referencia del mercado inmobiliario español, incluso en zonas rurales del interior. Para aquellos que buscan una primera residencia en un ambiente sereno, una segunda vivienda o una inversión con potencial de revalorización después de una reforma, constituye una oportunidad poco común.