Chicanas, cruces y lo que no se vio del último debate entre Rossi y Villarruel

Los candidatos a la Vicepresidencia, Agustín Rossi (Unión por la Patria) y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza) volvieron a cruzarse cara a cara a menos de dos semanas de que se defina en las urnas la fórmula del Ejecutivo que gobernará a partir del 10 de diciembre. Fue el segundo debate, y la última oportunidad, que los dirigentes tenían de comunicar las propuestas que buscan impulsar desde sus respectivos espacios.

El encuentro se llevó a cabo en los estudios de TN, y estuvo moderado por por los periodistas del canal Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. El primero en presentarse fue Agustín Rossi. En la previa, el candidato se mostró confiado tras su arribo al canal acompañado por su familia. Victoria Villarruel hizo lo mismo aunque llegó más tarde y acompañada por su equipo.

De los dirigentes libertarios dieron el presente Ramiro Marra, Alberto Benegas Lynch, Lucia Montenegro, Diana Mondino, Marcela Pagano Carolina Piparo, Leandro Vilas y el asesor de Villarruel, Guillermo Montenegro, entre otros. También entre las filas estaban voceros de Patricia Bullrich. En la tribuna de Unión por la Patria se ubicaron Daniel Filmus, Victoria Montenegro, Carla Vizzotti, Verónica Magario, Kelly Olmos, Eduardo Valdez, Vilma Ibarra y Mercedes Marco del Pont, entre otros.

El primero en recoger el guante fue el Jefe de Gabinete. En su minuto de presentación Rossi optó por mostrar su mejor carta, y mantener un perfil moderado. Agradeció a la programación y destacó los resultados obtenidos durante las últimas elecciones. "Le dijeron que no a la motosierra de Milei, le dijeron que no a la libre circulación de armas, le dijeron que no a la venta de órganos, y le dijeron que no a la ruptura de relaciones con el Papa Francisco y el Vaticano", deslizó abriendo el juego.

"Soy Victoria Villarruel, soy argentina, abogada, hija de un militar veterano de Malvinas y de una maestra", cuando llego su turno, Victoria Villarruel escogió posicionarse como una "ciudadana común". La serenidad le duraría poco. "A partir de ahora, todo lo que vas a escuchar por parte de Agustín Rossi, es mentira" , apuntó al abrir el eje de Economía y Trabajo. Luego de criticar duramente la gestión del gobierno promovió los ejes de campaña en materia: estabilizar la economía, "bajar la inflación de un hondazo", frenar el gasto público y detener la emisión monetaria.

Rossi destacó que con Sergio Massa que van a trabajar en la creación de empleo y en la recuperación del ingreso. "Llevamos 37 meses consecutivos de crecimiento del empleo asalariado, privado y registrado", subrayó. También recalcó la obra pública, el PreViaje, y las medidas impulsadas por el Ministro de Economia; la eliminación del impuesto a las ganancias, la devolución del IVA.

En su derecho a réplica Villarruel ironizó que "vive en una galaxia desconocida", y cuestionó el Presupuesto presentado para el año que viene. A cambio, el candidato del oficialismo le retrucó que "la inflación no se baja de un hondazo"; también cuestionó la intención de Milei de cortar las relaciones bilaterales de comercio con China y Brasil, y la dolarización. "No te hagas la Madre Teresa", atajó su oponente.

Otro cruce de la noche fue cuando el 'Chivo' le pidió que no lo interrumpiera más. "Es un debate, Rossi, si viniste a un monólogo, lo siento" chicaneó la candidata de La Libertad Avanza. Los representantes del espacio, designados en la tribuna derecha, rieron por lo bajo. "La simbiosis con Milei parece que le compenetra más", devolvió el santafesino.

En el bloque de Seguridad y Defensa, Villarruel apeló al lema de campaña de Juntos por el Cambio de "el que las hace las paga" y denunció que "la inseguridad dejo de ser una sensación, para ser una realidad". El que candidato peronista le recriminó a la candidata libertaria que en los dos minutos de exposición "no hizo ninguna propuesta". En esa instancia, Villarruel le recriminó refirió al accidente en San Martin de los Andes en el que desbarrancó un camión del Ejercito.

Rossi la acusó de "caranchear" con la tragedia, y pusó sobre la mesa el tema de la soberanía de las Islas Malvinas. " No podés tener una canciller, que dice que va a dialogar con los isleños, ni un candidato a Presidente que dice que admira a Margaret Thatcher" , desafió. En la tribuna, Diana Mondino se acomodó, negó con la cabeza y fijó la vista en su celular.

Otro cruce en el debate giró en torno a la privatización de YPF, que propone Javier Milei de ser electo, y la intervención de Vaca Muerta."YPF es una empresa del Estado que es superavitaria. Tu candidato a Presidente dijo que quiere venderla. ¿Por qué?", cuestionó Rossi. Y sumó: "Al mismo tiempo, dijo que quiere vender Vaca Muerta, que es un Yacimiento que le pertenece a cuatro provincias. ¿Piensa intervenir federalmente?".

La candidata desvió la respuesta. "No sé". Y apuntó al falló de EE.UU. sobre la deuda de 16 millones que le exige al Estado. Ante la insistencia, finalmente declaró que "no se va a intervenir ninguna provincia", que Milei "no mintió", y qué "solo están esgrimiendo opiniones".

En el bloque de Salud, Educación y Políticas Sociales, Villarruel aclaró que desde su espacio no contemplan quitar la pensión por discapacidad ni el subsidio a los medicamentos. Rossi apuntó contra la propuesta de implementación de vouchers en la educación y la privatización de hospitales, además le habló a las mujeres. "Ellos no creen en la brecha de género ni en la brecha salarial", abjudicó. Y continuó que van a defender las moratorias provisionales.

En el último bloque, el candidato a Vicepresidente de Sergio Massa trajo a colación la dictadura militar y el negacionismo que profesa Villarruel. "El último debate te pregunté por tu visita a torturadores y genocidas, me dijiste que era una cuestión académica, pero hace pocos días te vimos en una foto marchando y pidiendo por la libertad de los genocidas. ¿Estás de acuerdo con su libertad?", cuestionó. También le reprochó que Milei haya citado a Massera en el último debate presidencial.

"Me parece que hay que reconocer que hubo víctimas de terrorismo que no tienen derechos humanos. Yo lo que intento reconstruir es una parte de la historia que ustedes borraron, que eliminaron, que pusieron bajo la alfombra" , respondió Villarruel, y en cambio cuestionó al candidato por su rol en la AFI.

En el minuto de cierre la Villarruel se despidió: "Somos el futuro de una Argentina llena de esperanza, de fe. Somos los constructores de un país más sólido, la patria que soñamos juntos, somos la libertad que avanza y juntos vamos a cambiar el futuro de este país para siempre".

"Durante el debate he intentado mostrar que lo que está en juego en las próximas elecciones son dos modelos de sociedad, con diferentes valores. Con Sergio Massa te invitamos a vivir en una sociedad que privilegia la familia, la seguridad, la educación, la salud, el trabajo y la palabra. Sin violencia, sin agresiones. El 19 andá a votar con esperanza, entra al cuarto oscuro y buscá la bandera argentina", sostuvo el candidato de Unión por la Patria.

Y finalizó: " El 10 de diciembre comienza un gobierno de Unidad Nacional sin grieta".