Quién puede ganar el balotaje, según la encuestadora que acertó las generales

Las elecciones presidenciales se definirán en casi 10 días y las encuestas públicas varían en algunos puntos sobre si Sergio Massa o Javier Milei tienen una ventaja sobre el otro. Dados los antecedentes en las PASO y la primera vuelta, la intención de voto el electorado ha demostrado ser sensible a distintos episodios que configuraron un escenario electoral que no había sido tenido en cuenta en los estudios de opinión pública.

Esa es una de las principales advertencias que hacen los consultores y analistas. Si bien hay posiciones definidas, una parte significativa de los votantes deciden el sentido de su sufragio días antes o en el momento mismo de entrar al cuarto oscuro .

Proyección Consultores publicó una encuesta en la que da un escenario marcadamente parejo entre el candidato de Unión por la Patria y La Libertad Avanza. Esta fue realizada entre el 1 al 6 de noviembre a 3.879 casos efectivos, mediante la técnica de recolección CAWI y teniendo además un nivel de confianza de 95,5% .

La encuestadora que dirige el politólogo Manuel Zunino fue una de las cuatro que pronosticó que Massa ganaría en las elecciones generales, habiendo estimado un 33,6% de intención de voto para el candidato de Unión por la Patria.

En esta ocasión, el informe publicado esta semana revela una intención de voto de 44,6% para Javier Milei y 42,9% para Sergio Massa. En tanto, un 6,4% de los encuestados dijeron no saber a quién votar, un 3,7% marcaron que votarán en blanco o lo anularán, mientras que un 2,4% aseguró que no irá a votar.

Cuando no se tienen en cuenta opciones que no serán contabilizadas como votos válidos (blanco, anulado o no ir a votar), se tiene que el número que cuenta hasta el momento el diputado nacional libertario es de 47,7%, mientras que el ministro de Economía tiene un 45,9%. En tanto, el margen de votantes indecisos pero que irán a votar ocupan el 6,4% restante.

¿Por qué creció Milei en las encuestas?

En el informe lanzado con posterioridad a la primera vuelta, Proyección indicaba que Massa iba primero por casi 10 puntos sobre Milei . Desde la consultora explicaron que la clave está en el traslado del votante de Juntos por el Cambio a la boleta de La Libertad Avanza, motorizado a raíz del acuerdo electoral que el libertario hizo con Mauricio Macri.

"Milei creció de 34% a 47% gracias a la transferencia de votos de Patricia Bullrich, que paso de 24 a 60%", indicaron desde su cuenta oficial de X.

Según desglosa el último informe, el 61,3% de quienes dijeron que votaron a Patricia Bullrich ahora se inclinan por Javier Milei, mientras que solo un 16,6% de ellos lo harán por Sergio Massa. La clave podría estar en ese 10,1% que se mantiene indeciso, además del 7,3% que dice que votará en blanco y un 4,8% que no irá a votar; aunque en estos dos últimos casos se prevé más difícil una definición.

En cuanto al votante de Juan Schiaretti, un 28,7% dijo que se inclinará por Milei y un 30,1% se decidió por Massa. El espectro de indecisos para esos votantes del peronismo no K es mayor que en el caso del electorado cambiemita: un 25,1% dijo no haber tomado una decisión.

Los encuestados que votaron en blanco o no se presentaron a votar se inclinaron, en sus respectivas categorías, mayoritamente al diputado libertario: 21,4% y 38,4%. Para Massa, por otra parte, estos porcentajes fueron de 16,9% y 35,9%.

Al desengranar en categorías de género, edad, estudios y región; es posible decir que:

Javier Milei tiene especial impacto en los votantes hombres, jóvenes y de tercera edad , con secundario y terciario universitario completo y en las provincias del interior del país.

, con secundario y terciario universitario completo y en las provincias del interior del país. En cambio, Massa supera al libertario en el electorado femenino, en la traza de edad media (de entre 35 a 54 años), con terciario universitario incompleto y en la provincia de Buenos Aires y la CABA.

En relación a la opinión de ambos candidatos, la diferencia es pareja: Milei tiene un total de imagen positiva de 45,9 puntos, mientras que Massa una de 44,4 puntos . En cuanto a la consideración negativa, el candidato de La Libertad Avanza tiene 48,8 puntos y el de Unión por la Patria 49 puntos.

Ficha técnica