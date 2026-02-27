El diputado Agustín Rossi dialogó con El Cronista sobre la interna del peronismo, el rol de Cristina Fernández de Kirchner y cómo tiene que reconvertirse la oposición para competirle al Gobierno de Javier Milei en el 2027. Actualmente, la banca que lidera Germán Martínez en Diputados. Ingresó al Congreso luego de perder en la fórmula presidencial que compartió con Sergio Massa en el 2023 contra Milei. Fue jefe de Gabinete de Alberto Fernández luego de pasar como jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). - ¿Vimos un cambio en la estrategia del peronismo de empezar a exponer a los que votan con el Gobierno, cómo se ordena el bloque con un partido que oscila entre la rebeldía y el quiebre? En la mayoría de las votaciones votamos todos unánimemente. Hubo sí una decisión de permitir votos en el tratamiento de Unión Europea Mercosur, ahí claramente la mayoría del bloque votó a favor del acuerdo y hubo otro grupo de compañeros que votaron en contra del acuerdo. Después, en general, no hemos tenido disidencias, alguna disidencia en particular, cosa que es absolutamente lógica en el marco de un bloque con tanta amplitud de compañeros y compañeras. Entonces, es un bloque que está unificado, que tiene un buen nivel de discusión interna, que ha marcado su presencia en cada una de las de las sesiones que se dieron desde la renovación de la Cámara y que seguramente lo seguirá siendo cuando se traten los otros temas a partir del inicio de las ordinarias. Después están los compañeros peronistas que ingresaron por el peronismo y que armaron otros bloques. Nosotros lo que decimos que la respuesta se la tienen que dar fundamentalmente a sus votantes. Porque sus votantes los votaron para que vengan a ser opositores a Milei, para marcar una posición distinta, una posición alternativa. Entonces, si vos tenés una provincia en donde ingresaron dos libertarios y dos peronistas, si los dos peronistas votan con los libertarios, los libertarios están sobrerrepresentados. - ¿Pensás que, como lo que pasó con el acuerdo del Mercosur, hay margen para que haya algún punto en común en la agenda de reformas o va a primar la postura de ‘me opongo a todo’? Teniendo que en cuenta que se busca discutir la reforma electoral, la reforma tributaria, el financiamiento universitario... Para mí es ley por ley. Votamos mayoritariamente a favor, hoy están votando casi mayoritariamente también en el Senado a favor del acuerdo Unión Europea Mercosur. Así que no primó ahí el concepto de decir, si lo lleva adelante Milei, yo me opongo. Después en las otras leyes hasta ahora tenemos una mirada crítica. A priori por lo que se conoce de las iniciativas que va a mandar el Gobierno, no hay ninguna iniciativa que nos que nos entusiasma. De hecho, nosotros hemos propuesto un proyecto de despacho de minoría en la cuestión de la reforma laboral, que va en sentido contrario de la reforma laboral que planteó el Gobierno, ¿no? Entre ellos la reducción de la jornada semanal, que se contemple alguno de los derechos de los trabajadores en relación de dependencia como el aguinaldo para los monotributistas. Bueno, tenés una cantidad de iniciativas que están en nuestra propuesta. Que no solamente nos oponemos, sino que proponemos. - ¿Del acuerdo comercial con Estados Unidos ya fijaron una postura? No, no se trató, pero mi mirada es absolutamente negativa. Ese es un acuerdo absolutamente asimétrico, beneficioso en un 100% para Estados Unidos y todas las concesiones a hacer a Argentina, ¿no? Es más, es un acuerdo que que por lo que vimos, porque todavía el acuerdo nos llegó al Congreso, limita condiciones de soberanía en cuanto a las negociaciones con terceros países. Entonces, al contrario, yo creo que el tipo de acuerdo que tiene que ser la Argentina, tiene que ser acuerdos que fortalezcan la integración como en el caso de la Unión Europea-Mercosur y al mismo tiempo el multilateralismo, que son dos casos de características que tiene el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur. El acuerdo bilateral con los Estados Unidos es el acuerdo claramente netamente para la Argentina, sin duda que en eso yo creo que mayoritariamente casi unánimemente el bloque va a estar en contra. - ¿Qué características pensás que tiene que tener el perfil del candidato del peronismo en el 2027 para que sea competitivo? Es un candidato que tenga muchos votos y que sea candidato o candidata que sea capaz de una fuerza portada que pueda ganar las elecciones. Y me parece que es un candidato que nosotros lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, ¿no? Obviamente que de la mayoría de las cosas que ha venido planteando Milei, nosotros tenemos una mirada contraria, una mirada negativa. Pero fundamentalmente lo que el peronismo tiene que tiene que imaginarse es cómo hace para reconstruir la Argentina post Milei. Milei está y va a dejar efectos, va a dejar va a dejar cosas en estos años de gestión, nosotros tenemos que ver de qué manera construimos y reconstruimos la Argentina a partir del 2027. Obviamente que hay una cantidad de cosas que están escritas ya. Hay que renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), hay que renegociar la deuda una posición de mucha soberanía porque si no es imposible que tengamos un proceso con este nivel de endeudamiento, es imposible que nosotros tengamos un proceso de recuperación económica y de crecimiento. Hay que recuperar poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones y las pensiones. No se puede seguir estrangulando el bolsillo de los argentinos hasta el punto que lo que tenemos ahora. Hay que tener un plan enérgico de generación de puestos de trabajo. Todos los días estamos viendo cómo se cierran empresas y se despiden y se despiden trabajadores. En ese marco, la política de obra pública y sobre todo una política de vivienda, a mi criterio, tienen que ser prioritarias porque además de que es una necesidad para la gran parte de la de la sociedad argentina. Me parece que que ese es el camino que nosotros tenemos que tener. - ¿Y ves que vayan a ponerse acuerdo con ese proyecto de país para el año que viene? El otro día Carolina Moisés dijo que Cristina Fernández de Kirchner era parte del problema, ¿por qué ella no tiene dar un paso al costado para que haya unidad? Primero no pienso lo que dice Moisés, yo creo que el contrario, Cristina es un capital que tiene el Partido Justicialista, que tiene el peronismo. Sin duda tener una en nuestro seno una dirigente política que fue 8 años Presidenta, que fue 4 años Vicepresidenta, con el nivel de liderazgo que tiene Cristina sobre grandes sectores de la sociedad argentina, con la mirada estratégica que tiene sobre la Argentina y el mundo, para mí es un capital valioso. Me cuesta conocer otros dirigentes en la Argentina que tengan ese nivel de capacidad y de experiencia de gestión como el que tiene Cristina. Y en segundo para mí la unidad es una necesidad. La unidad no te garantiza el triunfo, pero la división te conserva la derrota, entonces hay que tratar de hacer todos los esfuerzos para construir una unidad amplia, a mi criterio, no solamente del peronismo, sino que tiene que ser una unidad de todos aquellos que quieren construir un país con valores distintos sobre lo que lo construye Milei. Y entonces ahí me imagino desde arrepentidos del PRO hasta la izquierda. Con aquellos que hay que defendemos valores que no le pertenecen a ningún partido político en particular. Los valores que pertenecen a una cantidad de familias políticas, no solamente el peronismo. Todas esas familias políticas tenemos la obligación de coincidir detrás de una propuesta de país, porque enfrente no enfrentamos un partido político, enfrentamos una coalición que tiene partido político, La Libertad Avanza y el PRO fundamentalmente, pero que tiene apoyo internacional como el apoyo de Trump y que tiene el apoyo de los grandes grupos empresarios de la Argentina y de los sectores financieros más importantes. Entonces, a esa coalición de poder nosotros tenemos que ofrecerle una coalición Nacional y Popular, y democrática. - ¿Y en esa reconfiguración en base a qué? Se habló mucho en su momento dentro del peronismo de hacer una autocrítica, ¿ves que se haya hecho? ¿A qué conclusión llegaron? Es notable que al partido político que siempre le piden más autocríticas es a nosotros. Nosotros somos un partido que tiene 80 años, para tener 80 años de vigencia y seguir siendo, por ejemplo, la principal fuerza política opositora, haber sacado el 35% de los votos, que las principales organizaciones sindicales estén representadas, sus referencias y pero que tengamos un desarrollo territorial a lo largo y ancho de todo el país con concejales, diputados provinciales. Bueno, claramente que somos un movimiento político que vive de autocríticas y reflexiones que nos permiten una síntesis que nos permiten seguir adelante. Claramente esto es así, por eso estamos hoy parado en el lugar donde estamos y por eso hoy se nos sigue descalificando tanto, porque somos ciertamente la única alternativa democrática de Gobierno. - Vos hablabas de mirar hacia adelante, ¿hay algo que pueda adoptarse dentro de la identidad del peronismo, algo de la Era Milei que se reinstale dentro de la identidad peronista? Por ejemplo, el tema del equilibrio fiscal Nosotros planteamos el equilibrio macroeconómico y el equilibrio fiscal. De hecho, hemos presentado su proyecto, porque vos sabes que el año pasado intentaron sacar esa ley de Regla Fiscal, y después la sacaron de tema, digamos.Nosotros teníamos un dictamen de minoría. Nosotros creemos que el único indicador no puede ser el superávit. Para nosotros los indicadores tienen que incluir otras variables, por ejemplo, la relación deuda PIB, entonces junto con él nosotros lo que planteamos es la necesidad de un fondo anticíclico que pueda atender en los momentos más dificultosos para la economía argentina y al mismo tiempo también planteamos momentos en donde la regla fiscal puede llegar a dejar de cumplirse transitoriamente en momentos de circunstancias extraordinarias, digamos, ¿no? válvulas de escape que son como las que tienen todos los países. Pero claramente que lo hemos planteado, lo que no creemos es que haya que tener una sola mirada del superávit fiscal y que, por ejemplo, no tengas una mirada muy firme sobre lo que significa la evolución de la deuda y sobre todo la relación de la deuda con el PBI.