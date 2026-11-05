Durante su conferencia de prensa de este jueves, la mandataria sostuvo que es “muy probable” que las políticas migratorias y las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hayan tenido algún impacto.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró que las redadas migratorias y los episodios de racismo contra la población latina en Estados Unidos pudieron influir en el cambio de orientación del voto de parte de esta comunidad en las elecciones de medio mandato celebradas el pasado martes.

Durante su conferencia de prensa de este jueves, la mandataria sostuvo que es “muy probable” que las políticas migratorias y las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hayan tenido algún impacto entre los votantes latinos que anteriormente habían respaldado al Partido Republicano.

Sheinbaum aclaró que no contaba con datos para establecer una relación directa entre las operaciones migratorias y el resultado electoral. Sin embargo, consideró razonable pensar que las redadas y los casos de discriminación por origen étnico o color de piel pudieron influir en la decisión de algunos electores.

La presidenta mexicana hizo estas declaraciones después de que los resultados de las elecciones mostraran un avance del Partido Demócrata, que obtuvo el control de las dos cámaras del Congreso estadounidense.

Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, 17 mexicanos murieron en Estados Unidos durante operativos o bajo custodia del ICE desde 2025.

El voto latino cambió y las políticas migratorias fueron uno de los factores

Una encuesta de UnidosUS señaló que el 67 % de los votantes latinos respaldó a candidatos demócratas para la Cámara de Representantes. El estudio también indicó que 17 % de los hispanos que habían votado por Donald Trump en 2024 apoyaron en esta ocasión a candidatos demócratas.

Sin embargo, las políticas migratorias no fueron el principal asunto para este electorado. El costo de vida y la inflación fueron mencionados por el 58 % de los consultados como sus principales preocupaciones.

Sheinbaum aclaró que no contaba con datos para establecer una relación directa entre las operaciones migratorias y el resultado electoral. EFE

En tanto, el 27 % señaló las políticas migratorias y la actuación del ICE entre los factores que consideró relevantes.

Los datos muestran así que el comportamiento electoral de los votantes latinos estuvo relacionado con varios asuntos, entre ellos la situación económica y las políticas migratorias.

Sheinbaum destacó a los candidatos de origen mexicano

La presidenta de México también había reaccionado el miércoles a los resultados electorales y destacó los triunfos de candidatos demócratas de origen mexicano, entre ellos Xavier Becerra y Gina Hinojosa.

Sheinbaum sostuvo que los resultados reflejaban un cambio en el “sentimiento del pueblo” estadounidense y resaltó el desempeño de candidatos vinculados con la comunidad latina.

Sus declaraciones de este jueves se produjeron en ese contexto, aunque la propia mandataria reconoció que no dispone de datos que permitan atribuir directamente el cambio del voto latino a las redadas migratorias o al racismo.

La encuesta de UnidosUS citada por la presidenta muestra que los asuntos económicos tuvieron un peso mayor que las políticas migratorias entre las principales preocupaciones de los votantes latinos.

Con información de EFE