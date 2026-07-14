En esta noticia La agenda legislativa que prepara el Gobierno

A la espera del dato de inflación que se conocerá este martes por la tarde, el Gobierno retoma la agenda política en la Casa Rosada. En ese sentido, la jornada arranca con la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, prevista para las 11.

Además, habrá una nueva reunión de la mesa política, en la que se buscará definir la hoja de ruta legislativa para avanzar con las reformas que impulsa el presidente Javier Milei.

La agenda legislativa que prepara el Gobierno

En tanto, la reunión de la mesa política se llevará adelante al término de la conferencia de prensa. Se trata del segundo encuentro que se lleva bajo el nuevo gabinete de Javier Milei, con Diego Santilli como ministro coordinador, Ignacio Devitt como vicejefe de Gabinete y la integración de Fabián Fernández, secretario de Comunicación. Del cónclave también participan el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo; la senadora Patricia Bullrich; el titular de Diputados, Martín Menem; y el asesor Eduardo “Lule” Menem.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, avanza en un nuevo paquete de proyectos que el Gobierno buscará ingresar al Congreso en los próximos días, antes de que arranque el receso de invierno legislativo.

La batería incluye tres frentes sensibles: una reforma del mercado de capitales, una desregulación del sector inmobiliario y una modificación integral del régimen de cabotaje y la Marina Mercante.

Según pudo reconstruirse, las tres iniciativas forman parte de una estrategia oficial más amplia para reconstruir centralidad política y volver a instalar la idea de un Gobierno en movimiento mediante la acumulación simultánea de proyectos legislativos.