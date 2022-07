Aval del FMI a las medidas de ajuste de Silvina Batakis: cómo sigue la discusión por los objetivos del acuerdo

"Las medidas que anunció Argentina son consistentes con los objetivos del programa", aseguró el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras el plan fiscal de Silvina Batakis y las declaraciones de que se mantienen las metas para el año.

Así lo detalló el portavoz del FMI, Gerry Rice en una conferencia de prensa, donde indicó a El Cronista que el representante de la oficina local del Fondo, Ben Kelmanson, está en diálogo con el equipo de Batakis. En tanto, la segunda revisión del programa se espera para septiembre .



La semana pasada Kristalina Georgieva e Ilan Goldfajn tuvieron conversaciones telefónicas con Batakis. El diálogo se caracterizó como una buena reunión. " Esperamos seguir trabajando con Argentina para avanzar con el programa ", remarcó Rice en línea con las declaraciones del FMI tras el llamado.

La ministra de Economía Silvina Batakis anunció el lunes un paquete fiscal y ratificó el acuerdo con el FMI

"Tuvimos un primer contacto muy productivo con la Ministra. Nuestro representante en Buenos Aires (Kelmanson) está trabajando ya con su equipo y ella transmitió el compromiso con los objetivos del programa", detalló Rice tras los anuncios de Batakis, que apuntan a evitar una mayor emisión monetaria con una "caja única" fiscal y prevén un congelamiento de las contrataciones en toda la administración pública, entre otros puntos.

dólar e hiperinflación

El Gobierno ajustó las clavijas además sobre las divisas. Rice evitó comentarios sobre el desdoblamiento cambiario y si hay riesgo de hiperinflación. "Seguramente son temas que se discutirán", indicó. En el informe preparado para el G20, el FMI plantea una inflación del 60% para Argentina pero aclara que es una previsión de mayo.

El portavoz, en tanto, evitó precisiones sobre la expresión de Georgieva en diálogo con Reuters, quien dijo que se necesitaban "medidas dolorosas" para ver los resultados en la Argentina.

Fideicomiso de resiliencia y sostenibilidad

Sobre la creación del fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad que armó el FMI con los países que ceden parte de los u$s 650.000 millones derechos especiales de giro (DEG) que se repartieron por la pandemia, el vocero indicó: "Nuestra aspiración inicial es llegar a u$s 45.000 millones. Estamos en u$s 37.000 millones y esperamos llegar a la meta muy pronto. Esperamos poner en marcha los préstamos cerca de la reunión anual, en octubre ", detalló.

El FMI confirmó esta semana que la reunión anual del organismo y el Banco Mundial volverá a la presencialidad entre el 10 y 16 de octubre, en Washington DC. Para la Argentina promete ser un ámbito de lobby con presencia de los funcionarios actuales y los economistas de la oposición que suelen acercase hasta la capital de Estados Unidos para hablar con organismos e inversores.