La "caja única" de Silvina Batakis, clave en el combo ortodoxo de ajuste fiscal y suba de tasas

La ministra de Economía, Silvina Batakis, dio este lunes señales de ortodoxia fiscal y monetaria para intentar superar la crisis financiera que atraviesa el Gobierno desde hace un mes, en su primera conferencia de prensa al frente del Palacio de Hacienda.

La funcionaria prometió tres medidas concretas de ajuste para poder cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI): una regla por la que cada dependencia del Estado no gastará recursos que no estén en la caja ; un sistema de "caja única" para efectuar manejos financieros con recursos de todos los organismos públicos y una extensión de la prohibición de contratar personal a organismos descentralizados.

"Buscamos dar cierto orden y equilibrio a las finanzas públicas. Creo mucho en el equilibrio fiscal, creo en la solvencia del Estado", dijo Batakis, rodeada de los ministros de Desarrollo Productivo, Agricultura y Turismo, Daniel Scioli, Julián Domínguez y Matías Lammens, de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y del presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

Disciplina fiscal

El grueso de los anuncios se centró en la disciplina fiscal, en momentos en que los gastos crecen unos 14 puntos por encima de los ingresos, al primer cuatrimestre, y luego de que la directora del FMI, Kristalina Georgieva, hablara de la necesidad de decisiones "dolorosas".

"Las cuotas presupuestarias mensuales que otorga el Ministerio de Economía a la Administración Pública van a ser solo acordes con la proyección de caja real. No vamos a gastar más de lo que tenemos", dijo Batakis. "Se mantienen las metas (anuales) acordadas con el FMI", añadió.

La ministra Silvina Batakis, rodeada por funcionarios de primera línea, anunció medidas de disciplina fiscal.

Batakis también sostuvo que utilizarán el artículo 8 de la Ley de Administración Financiera del Sector Público, que incluye en la Administración Pública a organismos descentralizados, fondos fiduciarios y sociedades estatales o con mayoría estatal, para implementar un sistema de "caja única", similar al de las provincias. Eso implica centralizar la administración de los recursos que pueden tener distintas dependencias para cubrir erogaciones sin recurrir a la emisión monetaria.

"Esto nos va a dar, a lo largo del año, por lo menos $ 600.000 millones", sostuvo la ministra. Es la proyección de la cantidad de efectivo que tienen las distintas oficinas del Estado Nacional. El combo de ortodoxia fiscal se complementa con la extensión del congelamiento para contratar personal a organismos descentralizados.

En primera fila escuchaba Martín di Bella, el nuevo secretario de Hacienda, empoderado ahora en el flujo de ingresos y gastos para cumplir con la meta de 2,5% de déficit primario para todo el año.

Tasas positivas

La ministra, junto a Pesce, insistió en que buscarán ofrecer tasas reales positivas a los inversores y adelantó la creación de un comité asesor de deuda pública en pesos. "De ninguna manera está en duda que vayamos a pagar, que no podamos cumplir con nuestras obligaciones de deuda en pesos", dijo. La suba de tasas del BCRA no sería anterior a que, el jueves, el Indec anuncie la inflación de junio, que se espera superior al 5%.

En materia de inflación, Batakis no quiso hacer proyecciones, pero anunció que se conformará la autoridad nacional de Defensa de la Competencia. "No podemos permitir abusos de precios; lo que sucedió esta semana no tiene ninguna explicación técnica y solamente son especulaciones", dijo, sin mayores detalles.

La ministra ratificó que el viernes 15 dará inicio la segmentación "en los términos del decreto" que firmó el secretario de Energía, Darío Martínez, que escuchaba en el auditorio. El decreto ratificó la segmentación por ingresos que ideó el exministro Martín Guzmán, aunque agregó un diferencial para habitantes de la zona patagónica. Además, Batakis afirmó que acelerará con el revalúo inmobiliario a nivel nacional que el Gobierno le prometió al FMI para mejorar la recaudación por impuestos patrimoniales.

El margen de maniobra interno

Con el foco puesto en lo fiscal, la pregunta que quedó en el aire es cómo se traducirá el respaldo político que consiguió la ministra en todo el Frente de Todos cuando comience a implementarse el ajuste. Hace diez días, la vicepresidenta Cristina Fernández recordó que los países europeos pueden tener un rojo de hasta 3% del PBI. "No es que me convierta en una apologista del déficit fiscal, pero no creo que sea la causa de la inflación estructural desmesurada y única en el mundo que tiene la Argentina", dijo.

En Ensenada, la vicepresidenta Cristina Fernández rechazó la disciplina fiscal como herramienta para bajar la inflación.

Para la economista Marina Dal Poggetto, socia de EcoGo, "con una inflación viajando al 80%/90%, sostener los cupos de gastos y límites en la cantidad de personal implica un ajuste fiscal" que habrá que ver cómo asimilan las distintas partes de la coalición (Instituto Patria, Barrios de pie)".

El expresidente del Banco Central y extitular de la Anses Alejandro Vanoli agregó: "Es importante que se vea apoyo político a las medidas anunciadas y que puedan ser profundizadas con otras para bajar la brecha cambiaria y fortalecer las reservas, y se ataquen en conjunto todos los factores que alimentan la inflación".