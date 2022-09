Peajes: el Gobierno anulará los contratos firmados por Macri para dos autopistas

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunciaron la nulidad de los acuerdos firmados por el ex mandatario Mauricio Macri, Guillermo Dietrich y Javier Iguacel que dolarizaban los peajes de los Accesos Norte y Oeste, y confirmaron que llevarán el caso ante la Justicia.

En 2018 las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) firmaron con el gobierno de Macri acuerdos que comprometían al Estado, cuyo impacto económico total para los usuarios es de casi u$s 2.000.000.000.

"Hemos venido aquí con el ministro Katopodis para anunciarles que he firmado un decreto a través del cual le encomiendo al Ministerio de Obras Públicas iniciar una acción que busca la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas del Acceso Norte y Oeste", explicó Alberto Fernández al inicio de su discurso.

Y agregó: " Son contratos que a nuestro juicio absolutamente distorsivos y que le han generado un daño económico al Estado Nacional y fundamentalmente a los usuarios ".

" Para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos firmados en el año 2018 y según la solicitud de actualización tarifaria presentada por AUSOL y GCO en mayo de 2022 , la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte y más de 10 en el Acceso Oeste", señalaron desde Obras Públicas mediante un comunicado.

Mediante los decretos 607 y 608 firmados en la gestión macrista, se renegociaron los contratos de concesiones y adjudicación de dos corredores viales , Acceso Norte y Oeste, uno para AUSOL y GCO. Según Katopodis, en esos acuerdos hay varias "cuestiones de vicio y que determinan la nulidad absoluta de esa renegociación".

"En primer lugar porque estableció sin ningún parámetro objetivo una deuda a favor de las empresas concesionarias. Una deuda que se establecía en el caso de AUSOL en u$s 540.000 millones y en el caso de GSO de u$s 272.000 millones. Un total de u$s 813.143. Esa deuda no tiene en el expediente ningún elemento o justificación que pudiese ser acreditada y comprobada", explicó el ministro de Obras Públicas esta tarde.

La segunda cuestión planteada por Katopodis fue que la "dolarización del contrato establecido en pesos". Esta condición se les otorgó a partir de la renegociación en 2018 "cuando en el contrato no hay ningún componente que justifique que estos tengan que se dolarizados".

Además, se refirió a una tercera cuestión que da cuenta de las irregularidades: "Se determinó un ajuste del 8% anual. Lo que permite a ambas empresas tener una rentabilidad extraordinaria".

"Se estableció que esa deuda se iba a pagar a lo largo de 10 años, tiempo por el se iba a prorrogar el contrato . Por ley estaba establecido que el contrato terminaba en 2020, pero de manera absolutamente arbitraria se determinó prorrogarlo hasta el 2030, por ende están vigentes", explicó el titular de la cartera.

Y aseguró que "en ese plazo lo que se iba a privilegiar era el pago de la deuda. Se modificaba la ecuación económica financiera privilegiando el pago y la compensación de la deuda a las empresas y postergando las obras y las mejoras, y todo lo que tiene que ver con el objeto central de un contrato de concesión. En definitiva lo que se hizo fue transformar un contrato de concesión en un pagaré a sola firma".

Tras exponer los puntos que dan cuenta del negocio realizado durante la gestión macrista, el Gobierno nacional anunció que darán inicio a acciones legales para que la Justicia "declare la lesividad y la nulidad absoluta" de estos contratos.

Así, en las estaciones "Debenedetti" y "Márquez", del Acceso Norte, actualmente un automóvil paga en hora pico y de modo manual $80 pesos, una tarifa que fue fijada por Vialidad Nacional en febrero de este año. Conforme a la solicitud presentada por AUSOL, esa tarifa debería ser de $1.830.

Es decir, en las estaciones "Debenedetti" y "Márquez" los usuarios hubiesen pagado 22,87 veces más de lo que se paga actualmente (2.200% más); y en las estaciones "Campana" y "Pilar" esa diferencia, en el mismo segmento, es de 20 veces (2.000% más).

En el caso del Acceso Oeste, en todas las estaciones un automóvil paga, en hora pico y de modo manual, una tarifa de $100, un monto también fijado en febrero de 2022. Conforme a lo establecido por la concesionaria, esa tarifa debería ser de $1.072, lo que significa 10,72 veces más de lo que se paga actualmente (1.000% más).

En cuanto a la tarifa que hoy pagan los automóviles, en horarios que no son pico y de modo manual, es de $80 pesos, que significa una diferencia con lo planteado por GCO ($915) es de 11,43 veces más.



¿De qué tratan los acuerdos firmados en 2018 durante el Gobierno de Mauricio Macri?

En el año 2018 las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) firmaron con el gobierno anterior acuerdos que comprometían al Estado con una deuda bruta (sin descontar penalidades) de U$S 813.143.839,52, (U$S 540.522.269,52 para el caso de AUSOL S.A. y U$S 272.621.570 para el caso de GCO S.A.).

En este sentido, se establecía una cancelación en cuotas anuales, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares del 8% anual. Este interés era capitalizable y si el Estado se retrasaba en el pago el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda.

Con estos acuerdos, la deuda reconocida y sus intereses ascendía a U$D 1.161.292.387. Se estableció, además, que las sumas debían ser percibidas por los concesionarios libres del Impuesto a las Ganancias y que el mismo debía ser abonado a través de las tarifas.

Es decir, para cumplir con esas obligaciones, que comprendían afrontar el capital, los intereses o el impuesto a las ganancias, la tarifa necesaria era de hasta 20 veces más de lo que hoy paga un usuario o usuaria. Además, la tarifa de peaje se dolarizó ilegalmente, ya que existe el fallo CEPIS de la Corte Suprema en contra de la dolarización de tarifas, generando subas mucho mayores.

A la vez, cada cuota anual no se completó en los términos de los acuerdos, por lo que la suma comprometida por el Estado en 2018 aumentó a valores cercanos a los U$D 2.000.000.000. Cabe destacar que además de esos ingresos esperados, las concesionarias reciben canon en millones de dólares en forma directa por la explotación de las estaciones de servicio que se encuentran en ambos Accesos.

En este sentido, en los acuerdos celebrados en 2018 se estableció que los millones de dólares que reciben por esos complejos no cuenten para cancelar la deuda asumida por el Estado, lo cual significan además un ingreso adicional que aumenta la renta asegurada a las Concesionarias.

Asimismo, es importante destacar que todas las obras ejecutadas actualmente en los Accesos no se financian con la tarifa que hoy pagan los usuarios y usuarias, sino con un fondo público que por los mencionados acuerdos de 2018 paso a manos de ambas Concesionarias. De esta manera, la tarifa pretendida por AUSOL y GCO en su casi totalidad es en beneficio propio, no para brindar servicios al usuario.

NOTICIA EN DESARROLLO