Ausencias resonantes en el acto de Horacio Rodríguez Larreta en el Colón

"Estaba todo el mundo" dijo uno de los invitados a la gala del Teatro Colón con la que Horacio Rodríguez Larreta homenajeó a los visitantes de todo el mundo que vinieron a participar de la C40. No estuvo Mauricio Macri, el líder del espacio que es oficialista en la Ciudad, pero la presencia política fue amplia: el senador Martín Lousteau, el economista Martín Redrado, el ex canciller Jorge Faurie, el secretario de relaciones internacionales del PRO Fulvio Pompeo, el ex embajador Mariano Caucino.

También el presidente de la Auditoría General Jesús Rodríguez, el presidente de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, la diputada Paula Olivetto, el diputado mendocino Omar De Marchi, el presidente de la Cámara de Diputados porteña Emanuel Ferrario y los empresarios Eduardo Elsztain, Alfredo Román, Gabriel De Martino y Gustavo Weiss, entre tantos.

La jornada había empezado temprano, con la escenográfica apertura que dieron el Jefe de Gobierno y el actual presidente de la organización civil que organiza la conferencia trienal de alcaldes contra el cambio climático (la más importante y reconocida) el londinense Sadiq Khan.





La apertura fue en el Centro de Exposiciones Buenos Aires y, según la comunicación oficial, reunió a más de 3000 personas que participaron de los debates y actividades que se desarrollaron también en eventos paralelos en toda la Ciudad "para concientizar sobre los problemas que genera el cambio climático".

Una de ellas la tuvo a Rodríguez Larreta como protagonista, quien junto a Khan, la alcaldesa de Bogotá, el alcalde de San Pablo, la alcaldesa de Montevideo y de la Montreal, entre otros, plantaron 40 árboles nativos en la Reserva Ecológica, buscando simbolizar el compromiso de la red C40 "con la acción climática global impulsada desde las ciudades", declaró el Jefe de Gobierno porteño.

EL CONSENSO DE BUENOS AIRES

Fernando Straface, secretario general y de Relaciones Internacionales, explicó que "el capítulo internacional de la cumbre arrancó de una manera muy auspiciosa" y se mostró confiado en poder anunciar al final de la cumbre el llamado "Consenso de Buenos Aires", compromisos concretos de más de 120 ciudades de todo el mundo con metas de empleo verde y financiamiento climático, con foco en América Latina.

Buscando un perfil federal, Larreta sumó a la cumbre a 150 ciudades argentinas. Y a tono con su estrategia de posicionamiento para la campaña presidencial, el Jefe de Gobierno porteño puso especial énfasis en la elaboración de ese documento de consenso, que le permitirá a la C40 la posibilidad de presentar en la COP 27º que se desarrollará en noviembre en Egipto una propuesta de mitigación con compromisos concretos de parte de las ciudades participantes.

presentación de su novia, la funcionaria Milagros Maylin

En el Colón, los invitados locales comentaron que faltaron las "dos M" del PRO, Mauricio Macri y Milagros Maylin, la nueva pareja del Jefe de Gobierno, a quien se esperaba para su presentación en sociedad. Tampoco estuvo la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, ni nadie de su espacio dentro de Juntos por el Cambio.