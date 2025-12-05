ANSES confirmó el calendario de pagos completo de noviembre 2025 para jubilados, pensionados, AUH, AUE y SUAF: cuándo cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una noticia clave para miles de familias: el aumento de una prestación significativa de pago único. Esta suba, en línea con la Ley de Movilidad, posiciona el beneficio en un nuevo máximo histórico.

El monto de la Asignación por Adopción fue actualizado, alcanzando la cifra de $426.877 a partir de diciembre de 2025.

¿Quiénes pueden tramitar el pago único?

La Asignación por Adopción está destinada a un amplio abanico de titulares, incluyendo no solo a los trabajadores en relación de dependencia, sino también a sectores específicos del sistema de seguridad social.

Trabajadores en relación de dependencia (dentro del sistema SUAF).

Monotributistas y trabajadores autónomos.

Personas que cobren la prestación por desempleo.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo .

Quienes cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra .

Personas que estén cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Plazos y condiciones

El trámite debe gestionarse dentro de un marco temporal específico y bajo las condiciones de ingresos vigentes:

La solicitud debe realizarse dentro de los 2 meses y hasta 2 años contados desde la fecha de la sentencia de adopción.

Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los límites máximos establecidos por ANSES al momento de la sentencia judicial.

Asignación por Adopción: ¿qué monto se cobra y cómo?

ANSES recuerda a los beneficiarios que el monto a liquidar es el que se encuentra vigente en el mes de la sentencia de adopción. Por ello, el importe de $426.877 será abonado específicamente a aquellas familias cuya adopción se formalice judicialmente durante diciembre de 2025.