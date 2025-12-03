El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, extendió el alcance del Programa de Beneficios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), una iniciativa destinada a jubilados y pensionados.

Este beneficio consiste en descuentos y reintegros en más de 7000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país, con promociones que se aplican al pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión .

¿Cuál es el nuevo beneficio que se activo en diciembre para jubilados y pensionados de ANSES?

El programa ofrece un 10% de descuento en supermercados, en muchos casos sin tope, y un 20% en artículos de perfumería y limpieza.

Además, se suma promociones adicionales para quienes cobren sus haberes en Banco Nación o Banco Galicia:

Banco Nación : reintegro del 5% adicional (tope mensual $20.000) en compras con tarjeta de débito o crédito usando la app BNA+ MODO, en supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Mas, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (tope $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas).

Los jubilados tendrán un beneficio clave adicional.

En este caso, se sumó también a la iniciativa el Banco Supervielle con las siguientes promociones:

Supermercados Jumbo, Disco, Vea, Chango Más (martes): 20% con tarjeta de débito (tope $25.000) y 20% con QR (tope $15.000 y máximo de $ 40.000 al combinar con débito).

Farmacias (martes): 50% con débito o QR (tope $6.000 cada uno, $12.000 combinando) y 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito todos los días.

E-commerce (Tienda Supervielle en Mercado Libre): 15% con débito (tope $10.000) martes y miércoles y 3 cuotas sin interés todos los días (12 cuotas los jueves).

Coto: 25% sin tope de reintegro

¿Cómo acceder a los beneficios?

Para acceder a los descuentos, solo hay que pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión. No se requiere inscripción previa ni trámites adicionales.

Además, quienes perciban sus haberes a través del Banco Nación o Banco Galicia podrán acceder a beneficios extra previamente mencionados.

El beneficio incluye descuentos en supermercados y comercios.

Un beneficio extra para jubilados

Los titulares que perciben su jubilación o pensión en Banco Galicia pueden acceder a a todos los descuentos y promociones del programa de beneficios, pero también hay una alternativa para hacer rendir más el ingreso.

Los adultos mayores que tengan una cuenta remunerada FIMA reciben rendimientos diarios del con una tasa anual del 32% sobre el saldo acreditado, aunque el monto máximo es de $ 500.000 por persona.