El ajuste de tarifas de energía regirá a partir de enero de 2026. Si sos titular de servicios y recibís un subsidio en tu factura, existe un trámite clave que debés realizar para asegurar su continuidad: la inscripción o actualización del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

Si tus ingresos cambiaron sustancialmente o no actualizaste el RASE, podrías ser recategorizado de forma automática al Nivel 1 (N1 - Tarifa Plena), lo que implica pagar el costo total de la energía sin bonificaciones.

Inscripción al RASE: ¿quiénes deben realizar el trámite?

Deben inscribirse o actualizar sus datos todas las personas que sean titulares del servicio o convivientes, incluyendo aquellas que perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales (como AUH, Progresar y Potenciar Trabajo).

La actualización es crucial si tus ingresos o la composición del hogar cambiaron durante el último año.

Tené en cuenta que si en tu domicilio funciona una entidad de bien público, no debés realizar este trámite. En su lugar, corresponde solicitar la tarifa diferencial específica para entidades.

¿Cómo inscribirse?

El proceso de inscripción o rectificación de datos es totalmente digital. Para completarlo de manera precisa y evitar errores en la declaración jurada, tenés que reunir la siguiente información:

El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que figuran en tu factura de luz.

DNI y el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Situación económica: La suma total de los ingresos netos (de bolsillo) percibidos por todos los integrantes del grupo familiar conviviente.

Información sobre la propiedad de inmuebles, vehículos (antigüedad) y otros activos que demuestren capacidad económica.

Una dirección de correo electrónico activa.

Segmentación tarifaria: criterios para la asignación del subsidio

La información que proporcionás en el RASE define tu ubicación en uno de los tres niveles tarifarios.

Ingresos mensuales totales Criterios determinantes (o su cumplimiento) Ingresos altos N1: superiores o equivalentes a 3,5 canastas básicas totales (CBT) para un hogar tipo 2. Tener 3 o más inmuebles o 3 o más vehículos (con antigüedad menor a 5 años), o poseer activos de lujo (aeronaves, embarcaciones). Ingresos medios N2: entre 1 y 3,5 CBT. Posee hasta 2 inmuebles y hasta 1 vehículo (con menos de 3 años de antigüedad). Ingresos bajos N3: menores a 1 CBT. Posee hasta 1 inmueble y no posee vehículos (con menos de 3 años de antigüedad).

En el nivel 2 se incluyen hogares que, además de no cumplir las condiciones para ser N1, tengan un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), un Veterano de Guerra o un Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP.

La exactitud de los datos es fundamental para asegurar que conserves el subsidio que te corresponde.