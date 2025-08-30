Atención jubilados: ANSES confirmó descuentos de hasta el 20% en todos estos supermercados

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, anunció el relanzamiento del programa "Beneficios ANSES", que entrará en vigencia a partir de septiembre con el objetivo de mejorar el poder de compra de más de siete millones de jubilados y pensionados en todo el país.

El programa ofrece descuentos exclusivos en los principales supermercados del país, incluyendo un 10 por ciento de descuento sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos comercios, un 20 por ciento para perfumería y limpieza

"Esta iniciativa también impulsa el comercio al aumentar significativamente la clientela, generando un círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado", destacaron desde Capital Humano.

Además, quienes cobren sus haberes en el Banco Nación gozarán de dos beneficios extras gracias a un convenio con la institución.

Beneficio Adicional para Clientes del Banco Nación

Gracias a un convenio específico con el Banco Nación, los jubilados y pensionados que cobren sus haberes en esa entidad podrán acceder a dos beneficios extra:

Reintegro extra del 5% : se aplicará sobre las compras abonadas con tarjetas de débito o crédito a través de BNA+ MODO en los supermercados adheridos. Este beneficio tendrá un tope de reintegro de $20.000 mensuales.

: se aplicará sobre las compras abonadas con tarjetas de débito o crédito a través de BNA+ MODO en los supermercados adheridos. Este beneficio tendrá un tope de reintegro de $20.000 mensuales. Intereses sobre el saldo en cuenta: el banco pagará una remuneración diaria con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 32% sobre el saldo que los beneficiarios tengan en sus cuentas, con un tope de hasta $500.000.

Descuentos supermercado por supermercado

Las condiciones y los topes pueden variar según el comercio:

Disco, Jumbo y Vea : 10% de descuento en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro.

: 10% de descuento en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro. Coto y La Anónima : 10% de descuento en todos los rubros, sin tope de reintegro.

: 10% de descuento en todos los rubros, sin tope de reintegro. Josimar : 15% de descuento en todos los rubros, sin tope de reintegro.

: 15% de descuento en todos los rubros, sin tope de reintegro. Carrefour : 10% de descuento en todos los rubros, con un tope de $35.000.

: 10% de descuento en todos los rubros, con un tope de $35.000. Supermercados adheridos al beneficio BNA: Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea...

Es importante destacar que los descuentos generales no son acumulables con otras promociones y excluyen las categorías de carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas..