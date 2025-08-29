Calendario de pagos ANSES completo: cuánto cobran jubilados, pensionados, AUH y SUAF en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las fechas de pago de septiembre para todos los jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Además, según el esquema de movilidad vigente que fijó el Gobierno, los beneficiarios de estas prestaciones cobrarán sus haberes en el noveno mes del año con un aumento del 1,9% en línea con el último dato de inflación conocido, es decir el IPC de julio.

AUH y AUE ANSES: cuánto cobro en septiembre 2025

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) de la ANSES recibirán en el noveno mes de 2025 un aumento del 1,9%, en línea con la inflación de julio.

De esta forma, el próximo mes los titulares de las principales asignaciones familiares ANSES cobrarán los siguientes montos:

AUH : $ 115.066

: $ 115.066 AUH con discapacidad : $ 374.744

: $ 374.744 SUAF (primer escalón de ingresos): $ 57.492

(primer escalón de ingresos): $ 57.492 SUAF por hijo con discapacidad : $ 187.195

: $ 187.195 AUE: $ 115.066.





Estos montos corresponden al 100% de la prestación total, pero el organismo previsional retiene el 20% restante en garantía del cumplimiento de las obligaciones sanitarias y escolares, es decir de la presentación de la Libreta AUH en casi todos los casos.

ANSES pagará los haberes con 1,9% de aumento.

Así, las familias que cuenten con la Libreta AUH podrán acceder al pago del 20% acumulado del beneficio correspondiente al año anterior, que ANSES retiene como complemento.

Los titulares del SUAF también cobrarán con la suba actualizada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

¿Cuánto cobro ANSES jubilados?

Los adultos mayores y pensionados también verán el aumento por movilidad y en caso de cobrar la mínima, recibirán el bono de $ 70.000 que el Gobierno decidió renovar y mantener congelado.

Prestación Monto Total con bono Haber básico Jubilación mínima $ 390.277,17 $ 320.277,17 PUAM (Pensión Universal Adulto Mayor) $ 326.221,74 $ 256.221,74 PNC por invalidez o vejez $ 294.194,02 $ 224.194,02 PNC madre de siete hijos $ 390.277,17 $ 320.277,17 Jubilación máxima $ 2.155.162,17 -

ANSES calendario de pagos: cuándo cobran AUH, AUE, jubilados y pensionados

El calendario para todas las prestaciones está determinado por el número de terminación del documento y no tendrá interrupciones, ya que en septiembre no hay feriados.

Jubilaciones y pensiones mínimas

DNI terminados en 0: viernes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: sábado 9 de septiembre

DNI terminados en 2: domingo 10 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 11 de septiembre

DNI terminados en 4: martes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: viernes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: sábado 16 de septiembre

DNI terminados en 7: domingo 17 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 18 de septiembre

DNI terminados en 9: martes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

DNI terminados en 0: viernes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: sábado 9 de septiembre

DNI terminados en 2: domingo 10 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 11 de septiembre

DNI terminados en 4: martes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: viernes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: sábado 16 de septiembre

DNI terminados en 7: domingo 17 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 18 de septiembre

DNI terminados en 9: martes 19 de septiembre

El calendario de septiembre no verá interrupciones por feriados.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: domingo 10 de septiembre

DNI terminados en 1: lunes 11 de septiembre

DNI terminados en 2: martes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: viernes 15 de septiembre

DNI terminados en 4: sábado 16 de septiembre

DNI terminados en 5: domingo 17 de septiembre

DNI terminados en 6: lunes 18 de septiembre

DNI terminados en 7: martes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: viernes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: sábado 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y por Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: domingo 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: sábado 16 de septiembre

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Todos los DNI - Primera Quincena: lunes 9 de septiembre al jueves 10 de octubre

Todos los DNI - Segunda Quincena: jueves 19 de septiembre al jueves 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: viernes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: sábado 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: domingo 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas