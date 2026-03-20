El Gobierno oficializó la escala salarial para el personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales, con los valores que rigen para marzo de 2026. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante una resolución conjunta del Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa, donde se fijan los importes del haber mensual para cada jerarquía dentro del sistema militar. El haber mensual es el salario básico que cobra cada efectivo según su grado dentro de la fuerza. Este componente es clave porque funciona como base para el cálculo de adicionales, suplementos y compensaciones que terminan de definir el ingreso total de cada efectivo. El esquema salarial se organiza de manera escalonada según la jerarquía, la antigüedad y las funciones asignadas, por lo que los montos varían de forma significativa entre rangos superiores, oficiales y suboficiales. El haber mensual funciona como base del salario, pero no representa necesariamente el ingreso total. A ese monto se le suman distintos adicionales según la situación de cada efectivo. Entre los principales factores que inciden en el salario final se encuentran los: De esta manera, la escala publicada define el piso salarial de cada jerarquía dentro del sistema militar argentino y permite estimar cuánto cobra cada rango en marzo de 2026. Los siguientes son los haberes mensuales vigentes para cada grado: En este caso, el haber mensual se compone de distintos conceptos salariales: