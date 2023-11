Aumentó la nafta: cuántas subas faltan y por qué la devaluación se vuelve un problema

Las petroleras aumentaron este fin de semana un 12,5% en promedio los precios de sus combustibles (nafta y gasoil) al público minorista. Sin embargo, los valores todavía continúan con un atraso frente a la evolución de la inflación y el dólar oficial, por lo que las empresas aún esperan más subas hasta fin de año .

Además, la futura devaluación del peso motiva la principal preocupación en la cabeza de los ejecutivos de las refinadoras .

Según contó a El Cronista el gerente general de una petrolera, después del incremento de los últimos días el atraso todavía es del 10% . YPF, por ejemplo, implementó un aumento de hasta 14,3% en la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires, y el nuevo precio es de $ 311 por litro, equivalente a 87 centavos de dólar oficial; habitualmente, el litro ronda u$s 1.

Andrés Cavallari, CEO de Raízen Argentina (la marca que opera la red de estaciones Shell), se presentó en el Energy Day de EconoJournal y comparó: "Hasta octubre, la inflación acumulada en el año fue de 120% y los combustibles habían subido un 78%".

El consultor Marcos Pourteau, ex subsecretario de Hidrocarburos que trabajó para los equipos técnicos de la Fundación Mediterránea en el plan de gobierno de Patricia Bullrich, recordó que en Chile los combustibles cuestan u$s 1,30 por barril y que en Argentina apenas u$s 0,35 "a dólar libre" .



Dólar, petróleo e impuestos

Después de dos incrementos en lo que va de noviembre, que sumaron un 25%, los precios dejaron de correr tan de atrás a la inflación, pero fuentes de la industria anticipan tensiones por el próximo reacomodamiento de precios relativos que sobrevendrá a la llegada de Javier Milei a la presidencia.

" El problema es lo que se viene en unos días , no estoy viendo el atraso de hoy. Siempre corremos de atrás y no sabemos cuánto vale el petróleo crudo", lamentó un ejecutivo del sector.

El valor del dólar y la brecha entre el precio local y el internacional preocupan a los petroleros y pisan las inversiones en Vaca Muerta

Hoy las refinadoras están comprando el crudo a las productoras a unos 56 dólares por barril, un valor que frena las inversiones en Vaca Muerta ; en el último mes, el precio internacional estuvo cercano a los u$s 82-83, por lo que descontados los Derechos de Exportación (retenciones) y la calidad del petróleo Medanito, el valor local debería tender a u$s 74-75, con una brecha superior al 30% en relación al actual "barril criollo".

Por esto, hay tensión y malestar con las productoras no integradas de petróleo, que ven "cruzados" sus permisos de exportación por las refinadoras y, así, achicados sus márgenes. Es una de las herencias que dejará este gobierno al próximo, vital para resolver si se quiere explotar todo el potencial del sector hidrocarburífero en cuanto a empleo, inversiones y exportaciones.