YPF: los resultados de la empresa, el futuro de Vaca Muerta y los precios de la nafta

La petrolera de gestión estatal YPF presentó este miércoles sus resultados del tercer trimestre 2023, un período en el que empeoraron sus principales indicadores financieros y sus perspectivas futuras.

Entre julio y septiembre, la empresa perdió unos 137 millones de dólares . No obstante, anotó un "cargo no recurrente por deterioro de activos" de gas natural por u$s 506 millones, antes de impuestos, "principalmente debido a una disminución en los precios esperados a largo plazo como resultado de una mayor competencia y un potencial exceso de oferta en el mercado de gas natural local en los próximos años ", según explicaron los técnicos en su nota de resultados.

En conjunto, sin los deterioros de activos, YPF habría obtenido una ganancia neta de u$s 192 millones en el tercer trimestre .

Resultados de YPF en el tercer trimestre 2023

Brecha entre los precios locales de los combustibles y la paridad de importación, según YPF

Otros dos factores tuvieron gran incidencia en las cuentas de la compañía son ladel peso contra el dólar oficial en agosto, "que provocó un aumento de las ganancias por diferencias de cambio netas", y el atraso de losen relación con la), que YPF ubicó en un 27% promedio. Entre octubre y noviembre, con sucesivos aumentos que acumularon 13%, la brecha se redujo a un 20%, estimaron en la empresa.

Aún así, la "evolución negativa" de las variables económicas de la Argentina fue un factor determinante para que los costos operativos (opex) registraran un incremento interanual del 11% en dólares.

" Los costos consolidados (que tuvieron un salto del 17,7% frente al trimestre anterior) aumentan a un ritmo mayor que las ventas (2,9%). Por eso, el EBITDA ajustado de u$s 926 millones es 8% menor al del trimestre anterior, y 38% menor al de un año atrás ", explicó en la red social X el portfolio manager de Galileo Argentina Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión.



Con todo, las inversiones de YPF se mantienen en pie, con un desembolso de u$s 1546 millones en el tercer trimestre de 2023, aunque su generación de caja -el 56% de los ingresos es por ventas de combustibles- no alcanza para compensarlo.

Por primera vez en los últimos años, los directores técnicos de YPF no respondieron preguntas en la presentación de resultados.