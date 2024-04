Milei criticó los senadores: "Así se mueve la casta"

El Presidente, Javier Milei, criticó en sus redes sociales a los senadores que se subieron las dietas de $ 1,5 millones a más de $ 4 millones luego de que la Casa Rosada pidiera a las presidencias de ambas cámaras del Congreso que se congelaran los incrementos.

"ASÍ SE MUEVE LA CASTA... Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La LIBERTAD AVANZA... El 2025 será paliza histórica...", apuntó Milei contra los legisladores que se subieron los sueldos más del doble desde abril.



En marzo, cuando tanto Diputados como el Senado buscaban aumentar sus ingresos, desde la Casa Rosada impulsaron un congelamiento de las dietas para demostrar austeridad. En una entrevista posterior, la presidenta de la Cámara Alta y vicepresidenta, Victoria Villarruel, se mostró en contra.

En la previa al debate, que a simple vista se esperaba que pasara sin pena ni gloria por los temas a tratar (tratados internacionales y acuerdos), los senadores de Unión por la Patria, parte de la UCR y Cambio Federal redactaron una resolución para modificar el mecanismo a través del cual se actualizan los ingresos de los senadores.



Luego, se aprobó esta suba que se votó a mano alzada y de la cual no quedaron registros ya que fue un trámite express. No quedó constancia de quiénes se expresaron a favor ni en contra, pero si se confirmó que LLA no acompañó la moción.

Los senadores se aumentaron la dieta en una polémica sesión

La resolución que los senadores aprobaron fija 13 dietas anuales (una sería a modo de aguinaldo, puesto que los legisladores no tienen ese beneficio). Pero además, que esa dieta represente 2500 módulos (cada módulo equivale a algo más de $ 1802), más un adicional de 1000 módulos por gastos de representación y otros 500 por desarraigo.



Milei amplió el mensaje de las redes sociales con distintos reposteos en X (Twitter) de cuentas libertarias afines donde se comparte el video de la votación y críticas de "casta" a los legisladores que aprobaron el fuerte aumento de dietas.

Resta conocer cuál será la respuesta oficial de la Casa Rosada tras este enfrentamiento que le propinó el Poder Legislativo además de las consecuencias dentro del partido gobernante, el cuál busca dar muestras de austeridad que generaron rispideces entre Milei y Villarruel.