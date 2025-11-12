La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo aumento para los jubilados y pensionados. El incremento se hará efectivo durante la fecha de cobro de diciembre y permitirá saber cuánto se cobra de aguinaldo.

Si bien el porcentaje de inflación se publicará a las 16:00, las principales consultoras del Banco Central informaron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) posiblemente esté en torno al 2,2%.

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en diciembre

Los adultos mayores recibirían un aumento de 2,2%, según la previsión del IPC publicado en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

De esta manera, la jubilación mínima pasaría de $ 333.085,39 a ser de $ 340.413. Sumado al bono de $ 70.000, el monto total que sería depositado ascendería hasta los $ 410.413.

Por su parte, los pensionados percibirían los siguientes montos:

PUAM : $ 342.330,61 ($ 272.330 de haber + $ 70.000 de bono)

PNC por invalidez o vejez : $ 308.289 ($ 238.289 de haber + $ 70.000 de bono)

PNC madre de siete hijos : $ 410.413 ($ 340.413 de haber + $ 70.000 de bono)

Jubilación máxima: $ 2.291.107

Quiénes cobran el bono de $ 70.000 durante diciembre

Hasta el momento, ANSES continuará con el pago del bono de $ 70.000 durante el calendario de pagos de diciembre. El mismo será abonado a quienes perciban un haber superior a $ 340.413 y menor a $ 410.413. En caso de que se perciba un monto superior a la mínima, se liquidará un extra hasta alcanzar la última cifra.

Cuánto cobran los jubilados con el aguinaldo

Una vez conocido el aumento de diciembre se puede calcular cuánto cobran los jubilados de aguinaldo. Con el haber básico en $ 340.413, el salario anual complementario (SAC) ascenderá hasta los $ 170.205.

De esta manera, sumado al bono, los adultos mayores percibirán un haber total de $ 580.618.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados

ANSES publicó el esquema de liquidaciones para los adultos mayores, el mismo quedó de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados in 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

Pensiones No Contributivas