La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó un cambio clave en el calendario de pagos de noviembre a raíz del feriado y fin de semana largo de noviembre.

De esta manera, se realizaron cambios en el esquema de los jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Cuándo cobran los jubilados en el nuevo calendario de pagos

Desde el Gobierno informaron que el viernes 21 será día no laborable con fines turísticos y el 24 feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional. De esta manera, durante las fechas los bancos no realizarán las liquidaciones correspondientes.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
  • DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
  • DNI terminados in 2: miércoles 12 de noviembre
  • DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
  • DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
  • DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: jueves 20 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre
Fuente: ShutterstockG. Soler Tomasella

Cuánto cobran los jubilados y pensionados

Los adultos mayores percibirán aumento de 2,08% en sus haberes y un incremento de $ 70.000. De esta manera, ANSES informó que quedaron de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $ 403.085,39 ($ 333.085,39 de haber + $ 70.000 de bono)
  • PUAM: $ 336.468,31 ($ 266.468,31 de haber + $ 70.000 de bono)
  • PNC por invalidez o vejez: $ 303.159,77 ($ 233.159,77 de haber + $ 70.000 de bono)
  • PNC madre de siete hijos: $ 403.085,39 ($ 333.085,39 de haber + $ 70.000 de bono)
  • Jubilación máxima: $ 2.241.788,48

Cuándo cobran los titulares de AUH y el SUAF en noviembre

Los titulares de las asignaciones familiares cobrarán según el siguiente esquema:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
  • DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
  • DNI terminados in 2: miércoles 12 de noviembre
  • DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
  • DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
  • DNI terminados in 6: martes 18 de noviembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
  • DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre
  • DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

Cuánto cobran los beneficiarios de la AUH en noviembre

Los montos de las asignaciones con aumento de 2,08% quedaron de esta manera:

  • AUH: $ 119.691
  • AUH con discapacidad: $ 389.733
  • SUAF (primer escalón de ingresos): $ 59.881
  • SUAF por hijo con discapacidad: $ 194.910,94