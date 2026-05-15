Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este viernes, 15 de mayo de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.779,4 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Dólar avanzó 1.25%, pero en el último año registra una caída de -5.62%, reflejando un impulso reciente frente a una tendencia anual negativa. La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 5.20%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 12.87%. En la última sesión, el dólar bajó frente al peso colombiano. El Dólar mostró sesgo alcista en los últimos 10 días: comienzo irregular, pausa intermedia, cuatro avances consecutivos y cierre con caída; saldo positivo. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un incremento en su valor en comparación con los días anteriores, lo que podría ser indicativo de una mayor demanda o estabilidad económica. Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este viernes, 15 de mayo de 2026, El costo de comprar 100 dólares en Colombia, considerando un valor por unidad de 3779.3999 pesos colombianos, es de 377939.99 pesos; comprar 200 dólares cuesta 755879.98 pesos y 500 dólares cuesta 1889699.95 pesos.