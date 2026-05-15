La visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China volvió a poner en el centro de la escena la relación más determinante del sistema internacional. En menos de 48 horas en Beijing, se reunió con Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo y en Zhongnanhai, donde se discutieron los principales ejes de la agenda bilateral y global. El encuentro, que fue calificado como “muy exitoso e inolvidable” por Trump, dejó como saldo una serie de consensos, acuerdos y definiciones estratégicas que buscan encauzar el vínculo entre ambas potencias en un contexto de tensiones, pero también de fuerte interdependencia económica. Desde comercio hasta seguridad internacional, pasando por Taiwán y Medio Oriente, la cumbre reflejó un intento de estabilizar la relación entre Estados Unidos y China en medio de un escenario global en transición. Uno de los principales anuncios de la reunión fue el acuerdo entre Xi Jinping y Donald Trump para avanzar hacia una “estabilidad estratégica constructiva” en las relaciones bilaterales. Según explicó el mandatario chino, esta nueva visión apunta a establecer un marco para los próximos tres años, basado en cuatro pilares: cooperación como eje central, competencia moderada, manejo de diferencias y compromiso con la paz. Xi incluso planteó el desafío histórico de evitar la llamada “trampa de Tucídides”, es decir, el riesgo de conflicto entre una potencia emergente y otra consolidada, y propuso construir un nuevo paradigma de relación entre grandes potencias. El plano económico volvió a ocupar un lugar central en la agenda. Xi destacó que los vínculos entre China y Estados Unidos son, por naturaleza, “de beneficio mutuo y ganancia compartida”, mientras que ambos gobiernos confirmaron avances en las negociaciones comerciales. Los equipos técnicos lograron “resultados generalmente equilibrados y positivos” en la última ronda de diálogo, y Trump aseguró que se alcanzaron acuerdos “fantásticos”, aunque sin brindar detalles. Además, China reafirmó su política de apertura y alentó a las empresas estadounidenses, muchas de ellas presentes en la cumbre, a profundizar su participación en el mercado chino. Otro de los ejes centrales fue la necesidad de fortalecer los mecanismos de comunicación para evitar escaladas de tensión. Xi instó a ambas partes a aprovechar mejor los canales políticos, diplomáticos y militares, y subrayó que ante desacuerdos, “la consulta en pie de igualdad es la única opción correcta”. En la misma línea, Trump expresó su voluntad de trabajar junto a China para gestionar las diferencias y construir una relación “mejor que nunca”, en un gesto de distensión tras años de fricciones. Más allá del comercio, las dos potencias acordaron ampliar su cooperación en una amplia gama de sectores estratégicos con el objetivo de profundizar la interdependencia y generar espacios de colaboración que permitan sostener la estabilidad bilateral en el tiempo. Entre ellos se destacan: La cuestión de Taiwán volvió a aparecer como el punto más delicado de la relación. Xi fue contundente al advertir que se trata del tema más importante y sensible entre ambos países. El presidente chino señaló que, si se maneja correctamente, puede garantizar la estabilidad general del vínculo, pero que un error podría derivar en conflictos y enfrentamientos graves. “Salvaguardar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwan es el principal denominador común entre China y Estados Unidos”, indicó. El líder chino enfatizó que la independencia de Taiwán es incompatible con la paz en el Estrecho y pidió a Estados Unidos actuar con extrema precaución. Los presidentes también intercambiaron posiciones sobre algunos de los principales conflictos internacionales, incluyendo: Además, acordaron cooperar en el marco de los organismos multilaterales, brindándose apoyo mutuo para la organización de la cumbre del G20 y la reunión de líderes económicos de APEC. Uno de los temas más sensibles de la agenda fue la situación en Irán. Trump aseguró que Xi Jinping le prometió que China no proporcionará equipamiento militar al país persa, aunque sí continuará comprando petróleo iraní, lo que refleja los límites de la cooperación en este frente. También se mencionó la posibilidad de colaboración para garantizar la estabilidad en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. El trasfondo de este punto es que Estados Unidos necesita del peso económico y diplomático de China para influir en Medio Oriente, en un contexto en el que la crisis regional sigue abierta. El encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump no fue una cumbre bilateral más, sino una señal del momento de transformación que atraviesa el sistema internacional. La relación entre Estados Unidos y China se consolidó como el eje central del equilibrio global, donde cada avance o tensión tiene impacto directo en la estabilidad mundial. La reunión dejó en evidencia que aquel orden unipolar liderado por Washington está dando paso a un esquema más complejo y competitivo, con China posicionándose como un actor en comercio, tecnología y geopolítica. Al mismo tiempo, expuso los límites de Estados Unidos, que aún mantiene su liderazgo pero ya no puede actuar como único árbitro global ni imponer condiciones sin negociar con Beijing. En paralelo, China aprovecha este escenario para fortalecer su rol internacional. Así, combina su poder económico con una estrategia de diálogo y mediación.