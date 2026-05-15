El Gobierno nacional aprobó un nuevo régimen de deducción de haberes para empleados de la Administración Pública Nacional y habilitó un esquema más flexible para que bancos y financieras puedan operar créditos descontados directamente del sueldo estatal. La medida fue oficializada mediante un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial y reemplaza el sistema vigente desde 2012. El nuevo esquema está destinado a empleados públicos nacionales, pero apunta a que estos tengan mayor acceso a la oferta de servicios de bancos, financieras, mutuales, cooperativas, sindicatos, y obras sociales que operen mediante descuentos sobre haberes. Uno de los cambios más relevantes es que las entidades bancarias y financieras supervisadas por el Banco Central podrán incorporarse automáticamente al sistema de códigos de descuento. Hasta ahora, el régimen tenía mayores restricciones administrativas y controles específicos derivados del esquema creado por el Decreto 14/2012. Según el texto oficial, el objetivo es “promover esquemas y pautas más flexibles tendientes a ampliar la oferta vigente y facilitar la incorporación de nuevos actores”. En los hechos, la decisión abre una nueva etapa en el negocio de créditos sobre sueldo para empleados estatales, un segmento históricamente atractivo para bancos y financieras debido al bajo nivel de incobrabilidad asociado al descuento automático por recibo de haberes. El nuevo decreto mantiene un límite máximo de afectación salarial. La norma establece que “la deducción (...) no podrá exceder el 30% del monto de la retribución” neta del trabajador. Es decir que el total de cuotas descontadas, préstamos, consumos, o cuotas sociales no podrán superar el 30% del salario luego de retenciones legales. Además, el texto aclara que: “en ningún caso se podrá afectar un porcentaje superior”. El nuevo régimen habilita descuentos a favor de mutuales, cooperativas, obras sociales, entidades oficiales, bancos y financieras reguladas por la Ley 21.526, y sindicatos con personería gremial. Uno de los puntos más importantes es que los bancos y financieras tendrán acceso simplificado al sistema. El decreto establece que, una vez presentada la solicitud: “se les asignarán de forma automática los códigos de descuento correspondientes”. Eso elimina pasos burocráticos previos y reduce requisitos documentales. El nuevo régimen seguirá funcionando mediante códigos de descuento administrados por el Estado. Las entidades deberán: inscribirse en un registro oficial, informar las prestaciones ofrecidas, y remitir contratos al Servicio Administrativo Financiero (SAF) correspondiente. Cada SAF será responsable de controlar: Además, el decreto habilita expresamente: El Gobierno justificó el cambio afirmando que las condiciones macroeconómicas y financieras cambiaron desde 2012 y que el régimen anterior necesitaba ser actualizado. La decisión encaja además dentro de la agenda oficial de desregulación financiera, simplificación administrativa, y ampliación de oferta crediticia. En paralelo, el esquema vuelve a poner foco sobre el negocio del crédito sobre sueldo estatal, un mercado que combina salarios relativamente estables, bajo riesgo de mora, y cobranzas automáticas mediante descuento directo. El decreto deroga completamente el régimen creado en 2012 y establece que las nuevas reglas comenzarán a aplicarse a todas las operaciones iniciadas desde su entrada en vigencia.