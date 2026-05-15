Este viernes, 15 de mayo de 2026, la cotización del dólar blue tras la apertura de mercados es de $ 1.400 para la compra y $ 1420.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas. La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 7.80%, es menor que la volatilidad anual del 19.79%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. El dólar blue ha llegado a cotizar en el último año en un costo máximo de $ 1.510, mientras que su precio más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.375. Por otro lado, cabe recordar que la cotización de dólar blue hace seis meses atrás era de $ 1410.0, según los datos registrados. Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente. Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias. En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó con las condiciones para la compra de divisas para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Además de levantar el límite, el BCRA también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: