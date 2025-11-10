El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó la renovación y ampliación de uno de los puentes más transitados. El corredor vial atraviesa una de las autopistas claves que conecta a los porteños con la zona norte del conurbano.

De esta manera, las obras beneficiarán a más de 350.000 personas que circulan de forma frecuente el barrio.

Qué obras están realizando en el puente Labruna

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, informó que trabajan en la ampliación y renovación del Puente Labruna. Las reformas buscan mejorar la conectividad entre el Parque de Innovación, el Distrito Joven y la Ciudad Universitaria.

La obra forma parte del plan para simplificar el paso entre la Ciudad y la Costanera. Se sumarán nuevas ramas vehiculares de ingreso y egreso para las avenidas Lugones y Cantilo.

En la misma línea, habilitará una pasarela peatonal más grande para beneficiar a los vecinos. El proyecto está a cargo de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) y contempla un plazo de trabajado de 24 meses, por lo que se espera se inaugure a mediados de 2026.

“La readecuación del puente es una obra la clave porque no sólo mejora la movilidad y reduce los tiempos de quienes lo cruzan a diario, sino también porque nos permite integrar la Ciudad con la Costanera”, señaló el referente porteño.

Qué refacciones se están haciendo en el Puente Labruna

Los arreglos en el puente se darán mediante la eliminación de la actual pasarela peatonal. Se desplazará sobre el lado sudeste de sus dos carriles con único sentido y generando un nuevo cruce peatonal y ciclista ensanchando el tablero existente.

Así, se generará una nueva vinculación con la estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano Norte para unir el Parque de Innovación con las diferentes facultades de la Universidad de Buenos Aires.

Una por un, todas las obras que se realizan en la Ciudad

Desde la página oficial del Gobierno de la Ciudad detallaron todas las obras que se realizan carril por carril en la zona: