Los empleados bancarios recibirán durante diciembre de 2025 una nueva actualización salarial del 2,3%, en línea con el dato de inflación del mes de octubre que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Este incremento se suma a la liquidación de la segunda cuota del aguinaldo, conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC).

Bancarios: acuerdo paritario y mecanismo de ajuste

La Asociación Bancaria, dirigida por Sergio Palazzo, cerró un acuerdo con las cámaras empresarias del sector que establece un mecanismo de actualización mensual automático. Este ajuste del 2,3% se calcula sobre los salarios de septiembre y se aplica a todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo adicionales convencionales y no convencionales.

La actualización corresponde al período de octubre de 2025, aunque el aumento se aplica sobre los haberes de diciembre. El retroactivo se abona junto con los salarios del mes de noviembre, según lo acordado entre el sindicato y las entidades bancarias.

Con esta suba, los trabajadores bancarios acumulan un incremento del 24,8% en los primeros diez meses del año sobre los salarios base de diciembre de 2024.

Escalas salariales de diciembre 2025

Tras la actualización, la escala salarial de los empleados bancarios en diciembre quedó establecida de la siguiente manera:

Salario inicial : $ 1.959.956,26.

Se adiciona el ROE (Rendimiento sobre el Equity o participación en las ganancias) que corresponda según escala.

El monto correspondiente al Día del Bancario quedó fijado como mínimo en $ 1.747.233,21, sujeto a corrección por futuras actualizaciones del acuerdo paritario.

Aguinaldo de diciembre: fechas y cálculo

Además del incremento salarial, los trabajadores bancarios cobran en diciembre la segunda cuota del aguinaldo. Por Ley 27.073, la segunda cuota del aguinaldo se debe cobrar hasta el 18 de diciembre; pero existe un margen extendido de cuatro días hábiles para liquidarlo , lo que extiende el plazo máximo hasta el 24 de diciembre.

El aguinaldo equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida por el trabajador durante el segundo semestre del año (julio a diciembre). El importe a abonar en cada semestre será liquidado sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los dos semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año.

Cómo se calcula el aguinaldo

Para determinar el monto del aguinaldo de diciembre, el empleador debe:

Identificar el salario más alto percibido entre julio y diciembre. Calcular el 50% de ese monto bruto. Aplicar los descuentos de ley (11% jubilación, 3% PAMI, 3% obra social).

Si el trabajador no completó el semestre completo, el aguinaldo se calcula de forma proporcional a los meses trabajados, aplicando la fórmula: (salario / 12) x meses trabajados.

El INDEC informó que la inflación de octubre se ubicó en el 2,7%, marcando una desaceleración respecto al 3,5% de septiembre. Este dato fue el que sirvió de base para el ajuste salarial de los bancarios en diciembre.

La estrategia del sindicato bancario es mantener actualizaciones mensuales atadas al índice de precios al consumidor, buscando preservar el poder adquisitivo de los trabajadores. El sector lleva un aumento acumulado del 107% en lo que va del año, en consonancia con la inflación acumulada en el mismo período.

El próximo encuentro paritario entre el gremio y las cámaras empresarias está previsto para la segunda quincena de marzo de 2025, cuando se evaluará el esquema de ajustes para los primeros meses del próximo año.

¿Quiénes reciben el aguinaldo?

El SAC es un derecho de todos los trabajadores en relación de dependencia registrados, incluyendo empleados bajo regímenes especiales como personal de casas particulares o trabajadores rurales. Los jubilados y pensionados también perciben el aguinaldo, que se abona junto con sus haberes mensuales según el calendario de ANSES.

Los trabajadores no registrados, monotributistas y quienes tienen empleos informales sin aportes no reciben este beneficio, ya que no está contemplado en sus modalidades de contratación.