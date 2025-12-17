Monotributo Unificado 2026: así quedaron las categorías y el valor de las cuotas a partir del 1 de enero Fuente: Archivo

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) confirmó cómo quedarán las categorías y el valor de las cuotas del Monotributo Unificado 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La medida rige desde el 1° de enero de 2026 y alcanza a miles de contribuyentes porteños inscriptos en el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos (IIBB), que pasarán a pagar una única cuota mensual.

Monotributo Unificado: cuánto paga cada categoría en 2026

La actualización para el Monotributo Unificado en cada una de sus categorías fue oficializada mediante la Resolución N° 543/Agip/25, publicada en el Boletín Oficial Porteño, y se enmarca en la adhesión de CABA al Sistema Único Tributario, un esquema que busca reducir trámites y simplificar el cumplimiento fiscal de los pequeños contribuyentes.

Con el nuevo esquema, el Monotributo Unificado integra en un solo importe las obligaciones nacionales y locales. A partir de enero de 2026, las cuotas mensuales en CABA quedarán de la siguiente manera:

Categoría A: $22.485

Categoría B: $32.940

Categoría C: $46.185

Categoría D: $57.340

Categoría E: $67.445

Categoría F: $84.525

Categoría G: $101.080

Categoría H: $171.665

Categoría I: $171.665

Categoría J: $196.585

Categoría K: $237.015

Estos montos corresponden exclusivamente a los contribuyentes que estén correctamente adheridos al sistema unificado en la Ciudad de Buenos Aires.

Qué es el Monotributo Unificado

La implementación del Monotributo Unificado surge tras la Resolución General Conjunta N° 5769/25, mediante la cual AGIP y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzaron en un esquema común de recaudación. El objetivo central es hacer más simple y previsible el pago de impuestos para los pequeños contribuyentes.

Monotributo Unificado 2026: así quedaron las categorías y el valor de las cuotas a partir del 1 de enero Fuente: Archivo

Uno de los cambios más relevantes es que ya no será necesario presentar declaraciones juradas mensuales ni anuales de Ingresos Brutos. En su lugar, el contribuyente abonará una cuota fija mensual, que cubre tanto el componente nacional como el impuesto local.

Además, el sistema elimina retenciones bancarias y percepciones sobre operaciones con tarjetas, un punto clave para quienes trabajan con medios de pago electrónicos y sufrían descuentos automáticos.

