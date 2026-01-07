La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) definió el calendario de recategorización del Monotributo para 2026. El trámite es obligatorio para quienes registraron cambios en su actividad y no cumplirlo dentro del plazo puede derivar en multas, intereses y ajustes automáticos.

¿Cuándo se puede recategorizar el Monotributo en 2026?

La primera recategorización del año tiene como fecha límite el 5 de febrero de 2026. Este vencimiento corresponde a la revisión de la actividad desarrollada durante el segundo semestre de 2025, por lo que los monotributistas deben analizar con atención sus números antes de esa fecha.

ARCA aclaró que no deben realizar ningún trámite quienes mantengan la misma categoría ni aquellos contribuyentes que tengan menos de seis meses de actividad, ya que en esos casos no se exige la recategorización.

¿Cada cuánto se realiza la recategorización?

La recategorización del Monotributo es un procedimiento semestral y obligatorio. Se realiza dos veces al año, en febrero y agosto, y en cada instancia se deben evaluar los últimos 12 meses de actividad.

Este sistema permite que la categoría del contribuyente refleje de manera más precisa su situación económica real y evita desfasajes prolongados entre lo facturado y lo declarado.

¿Qué datos se deben revisar antes de recategorizarse?

Antes de iniciar el trámite, ARCA recomienda revisar en detalle si hubo cambios en los principales parámetros del régimen. Entre ellos se encuentran:

Los ingresos brutos acumulados en los últimos 12 meses.

El monto de los alquileres devengados.

La superficie afectada a la actividad.

El consumo de energía eléctrica.

Si alguno de estos valores se modificó y supera los topes de la categoría vigente, el contribuyente debe recategorizarse obligatoriamente dentro del plazo establecido.

¿Cómo se hace la recategorización paso a paso?

El trámite se realiza de manera online a través del portal oficial de ARCA. Para completarlo, el monotributista debe ingresar con CUIT y clave fiscal y acceder al servicio Monotributo.

Una vez dentro del sistema, se debe seleccionar la opción “Recategorizarme”, revisar los datos cargados y actualizar los parámetros correspondientes. Al finalizar, el sistema genera el Formulario F.184 junto con la nueva credencial de pago, que será válida para los períodos siguientes.

ARCA también implementó una modalidad de recategorización simplificada, que muestra de forma automática la facturación anual registrada, lo que agiliza el proceso.

¿Qué pasa si no me recategorizo a tiempo?

Si el contribuyente no realiza la recategorización cuando corresponde y existieron cambios en su actividad, ARCA puede avanzar con una recategorización de oficio. Esto implica que el organismo reclasifica automáticamente al monotributista en la categoría que considera correcta.

Este ajuste puede generar diferencias de pago retroactivas, ya que la nueva categoría se aplica desde los períodos establecidos por la normativa.

¿Qué es la recategorización de oficio?

La recategorización de oficio es un procedimiento automático que se activa cuando ARCA detecta inconsistencias entre la categoría declarada y los movimientos económicos del contribuyente.

El organismo puede basarse en compras, gastos, acreditaciones bancarias u otros registros que superen los ingresos máximos permitidos para la categoría en la que el monotributista se encuentra inscripto. En estos casos, se envía una notificación al domicilio fiscal electrónico dentro de los 10 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo.

¿Qué sanciones puede aplicar ARCA si no se cumple con la recategorización?

No cumplir con la recategorización cuando corresponde puede traer consecuencias económicas. Entre ellas se incluyen multas de hasta el 50% del impuesto integrado y la cotización previsional de la categoría real.

Además, las diferencias no abonadas en término generan intereses mensuales, que se acumulan hasta regularizar la situación. Por este motivo, ARCA recomienda revisar la categoría con anticipación y cumplir con el trámite dentro de los plazos previstos.