El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este martes los cambios que anunció el BCRA en el esquema de bandas que, a partir del 1 de enero, se actualizará en línea con la inflación. “La desinflación va a continuar y el crawl va a ser más bajo“, aseguró.

“El esquema de bandas se mantiene. El cambio es menor, pero es una mejora de lo que teníamos”, sostuvo en una entrevista por La Casa Streaming. Si bien reconoció que el techo de la banda subirá a una velocidad mayor (pasará de 1% a 2,5%), aclaró que luego se deslizará a un ritmo más bajo.

En esa línea, pronosticó que “la desinflación va a continuar y el ritmo de devaluación del techo de la banda terminará siendo más bajo de lo que era hasta ahora”.

La acumulación de reservas en 2026

Además, el funcionario se refirió al nuevo sistema para acumular reservas y remarcó que “a partir de enero, el Banco Central va a poder comprar y retener el dólar entero“.

Según el ministro, hasta ahora el Gobierno compraba divisas, pero no lograba retenerlas en su totalidad debido a los compromisos de deuda heredados.

“Este Gobierno es el que más reservas compró en la historia, pero por cada dólar que comprábamos, solo podíamos acumular 25 centavos. Los otros 75 centavos se iban para pagar deuda de importadores y bonos”, detalló Caputo.

Sin embargo, el titular de Hacienda confirmó que el cambio que se implementará a partir del próximo año modificará esta tendencia . Y afirmó que después de la elección “cayó el riesgo país y ahora desde enero el Tesoro tiene refinanciamiento. Entonces el que comprará es el Banco Central y así podrá acumular las reservas”.

Un 2026 “espectacular”: el pronóstico de Caputo para la economía

Al ser consultado sobre las expectativas para el próximo año, el ministro se mostró optimista. “Veo un 2026 espectacular desde todo punto de vista. Está todo alineado para que sea un año como no tenemos desde hace décadas”, remarcó.

Para Caputo, el país entrará en “una nueva etapa” y añadió: “Hay momentos donde la historia cambia y este es uno de esos momentos”.

Caputo fundamentó su pronóstico en el cambio de modelo económico, describiendo el paso de un “círculo vicioso” (déficit, suba de impuestos, informalidad y emisión) a un “círculo virtuoso”.

“Si la economía crece, el país recauda más. Y si recaudamos más, no es para gastarlo mal, sino para bajar impuestos. Al bajar impuestos, el sector privado se vuelve más competitivo, invierte más y genera más empleo formal”, insistió.

