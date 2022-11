Arrancó el Consejo del Salario: cuánto reclaman los gremios y qué ofrecen los empresarios

El Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil se reúne esta tarde de forma virtual para definir un nuevo haber básico, actualmente en $57.900, por debajo de la línea de indigencia. A la reunión, las centrales sindicales llegan con posturas diferenciadas respecto al incremento que se pretende alcanzar pero con pocas expectativas de conseguirlo y en medio de una marcha de Unidad Piquetera desde Desarrollo Social a Trabajo.

La convocatoria que abrió la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, fue en respuesta a la última escalada de la inflación y en el marco de la reapertura de paritarias en el tramo final del año. Con una inflación acumulada en el año del 88%, el salario Mínimo, Vital y Móvil que se encuentra en $57.900 debería ubicarse cuatro puntos arriba, en $60.160. Así y todo no alcanzaría a cubrir una canasta básica de alimentos.

Aunque las tres centrales sindicales se sentarán en la mesa virtual -tanto la CGT como la CTA de los Trabajadores y Trabajadoras y la CTA Autónoma- no hay una postura unificada en el mundo gremial en torno al monto y el mecanismo para actualizar el salario mínimo y que no pierda valor. Tampoco hay consenso con el sector empresario.

Hasta el ingreso a un cuarto intermedio, pasadas las 15.30, los empresarios habían ofertado cuatro cuotas para los próximos meses sin determinar un monto mínimo específico. Desde la CGT se propuso recomponer el ingreso actual con un 15% en dos tramos -8% en diciembre y 7% en enero- y desde la CTA de los Trabajadores y Trabajadoras barajan un porcentaje similar, pero con una cláusula de revisión desde enero. Por último, la CTA Autónoma demandó un 47% total desde noviembre con la condición de volver a sentarse en marzo.

El encuentro estaba previsto para las 16 pero desde las 15 iniciaron las rondas técnicas. Aunque se prefijo de modo virtual, Unidad Piquetera desde Desarrollo Social hasta Trabajo para demandar una suba en línea con la inflación. El ingreso de los planes Potenciar Trabajo corresponde al 50% del salario mínimo por lo que hay un interés específico en la suba de estos ingresos para quienes cobran este programa destinado a cooperativas y emprendimientos individuales.





la postura de los gremios

Desde la CGT el planteo era unificar posturas antes de la reunión de la tarde en un cónclave en Sanidad, bastión de uno de los triunviros, el cosecretario Héctor Daer. Al menos hasta pasado el mediodía, todavía no había novedades respecto a un punto de acuerdo para llevar a la mesa entre la parte mayoritaria de la central y la línea moyanista.

"Nosotros no queremos poner valores nominales inflacionarios que después perjudiquen los procesos a la baja de los precios. Ojalá tengamos bajas significativas en los próximos meses porque la inflación es la peor corrosión sobre el salario y el ingreso de todos", expresó hoy el Daer, poco antes de ingresar al encuentro en su gremio. No quiso dar un monto pero sí apuntó hacia la canasta básica de alimentos como parámetro.

En la CTA de los Trabajadores y las Trabajadoras, comandada por Hugo Yasky, el planteo era trabajar en una "paritaria corta", que actualice el salario mínimo y lo ponga por arriba de la inflación con posibilidad de reabrir las negociaciones en febrero. De mínima, reclaman que recupere los cuatro puntos y sume otra cuota en enero para cerrar por encima del índice de precios anualizado, en tiempos de vacaciones. Su objetivo es vender el horizonte inflacionario.

Por último, desde la CTA Autónoma dividen su planteo sobre la base de dos variables: que el porcentaje de aumento anualizado del salario mínimo no quede por debajo de la inflación proyectada para este año y que el monto se ubique por encima de la línea de indigencia. No obstante, no se muestran optimistas sobre el resultado de la reunión por la reticencia del sector empresario, aseguran, pero también las indefiniciones por parte del Gobierno.

Convocatoria

De la plenaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil formarán parte los 32 representantes del mundo del trabajo y de las empresas. Es la tercera vez que se reúnen en lo que va del año, producto de la subida de la inflación. El 22 de agosto cerraron un 21% en 3 tramos -7% en septiembre, octubre y noviembre-, llevando el ingreso de 47.850 pesos en agosto a 57.900 por jornada completa.

Además del salario mínimo, vital y móvil, de la reunión de hoy debería salir los nuevos montos de las asignaciones por desempleo. Así como los programas sociales que dependen del ingreso básico para definir sus montos.